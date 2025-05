“นภินทร”นำทีมพาณิชย์ลุยจีน ถกผู้นำเข้า-ห้างซื้อทุเรียนไทยเพิ่ม

นายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 14-18 พ.ค. 2568 ตนจะนำคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงพาณิชย์เดินทางเยือนนครเซี่ยงไฮ้ เมืองฮาร์บิน มณฑลเฮยหลงเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเร่งสำรวจความพร้อมของตลาดจีน ในการรองรับผลไม้ไทย โดยเฉพาะทุเรียน โดยจะมุ่งเน้นการสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพและเร่งแก้ไขอุปสรรค ตามข้อสั่งการของน.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ที่มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกระทรวงพาณิชย์ ดำเนินการผลักดันในการส่งออกทุเรียนไทยไปยังตลาดจีน หลังจากที่ก่อนหน้านี้ จีนได้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบสารตกค้างในทุเรียน ซึ่งเป็นผลไม้ส่งออกอันดับหนึ่งของไทยทั้งนี้ ล่าสุด สำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (GACC) ได้มีการแจ้งมาตรการลดระดับการสุ่มตรวจสาร BY2 ณ ด่านนำเข้าสำหรับล้งทุเรียนที่มีระบบการจัดการที่ดี เพื่ออำนวยความสะดวกในการนำเข้าให้มีความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 พ.ค.2568 เป็นต้นไป สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของจีนต่อระบบการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยทางอาหารของไทย ที่เกิดจากการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และภาคเอกชน ซึ่งได้เร่งดำเนินมาตรการควบคุมสารเคมีในสวนผลไม้ ตรวจสอบมาตรฐานโรงคัดบรรจุ รวมถึงการสุ่มตรวจสารตกค้างก่อนส่งออก เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของจีนอย่างเคร่งครัด“การเดินทางไปจีนครั้งนี้ นอกจากติดตามสถานการณ์ผลไม้ไทยในตลาดจีนแล้ว ยังจะใช้โอกาสนี้ เข้าพบหารือกับผู้นำเข้าผลไม้รายสำคัญ และผู้บริหารซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ เพื่อสำรวจความพร้อมและความต้องการทุเรียนไทย โดยหวังเพิ่มยอดสั่งซื้อทุเรียนไทยในฤดูกาลนี้ให้เพิ่มมากขึ้น”สำหรับกำหนดการ วันที่ 15 พ.ค. คณะจะเดินทางไปสำรวจตลาดผลไม้ฮุยจ่าน ซึ่งเป็นตลาดค้าส่งขนาดใหญ่ในนครเซี่ยงไฮ้ เยี่ยมชมกระบวนการคัดบรรจุของบริษัท Shanghai IVCsun Industrial Development Co., Ltd. และเข้าหารือกับผู้นำเข้าผลไม้รายสำคัญ รวมถึงสังเกตการณ์การถ่ายทอดสดขายผลไม้ไทย (Live Streaming) ที่เป็นกลยุทธ์สำคัญในการเจาะตลาดผู้บริโภคจีนในยุคดิจิทัล ภารกิจยังรวมถึงการหารือกับผู้บริหารซูเปอร์มาร์เก็ต Hema ซึ่งเป็นแบรนด์ชั้นนำในจีน เพื่อขยายโอกาสการจัดจำหน่ายทุเรียนไทยในรูปแบบพรีเมียม และเพิ่มกิจกรรมประชาสัมพันธ์ผ่านหน้าร้านในสาขาหลักอย่างจงซานปาร์ค ที่จัดแสดงผลไม้ไทยอย่างโดดเด่นส่วนวันที่ 16–17 พ.ค. คณะจะเดินทางไปยังเมืองฮาร์บิน เพื่อร่วมเปิดงานแสดงสินค้านานาชาติ Harbin International Economic and Trade Fair (HTF) ซึ่งปีนี้ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็น “ประเทศแขกกิตติมศักดิ์” เนื่องในวาระครบรอบ 50 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย–จีน โดยภายในงานมีการจัดแสดงผลไม้ไทย ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป และสินค้าอุปโภคบริโภคจากผู้ประกอบการไทย