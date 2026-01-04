อาชีวะอุบลฯ เล็งคว้ารางวัลชนะเลิศสมัยที่ 3 ส่งทีมลงแข่งแกะหิมะนานาชาติที่เมืองฮาร์บิน

อุบลราชธานี - วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี แชมป์เก่าแกะสลักหิมะนานาชาติ ปีนี้เป็นตัวแทนประเทศไทยลงแข่งขัน ณ เมืองฮาร์บิน ประเทศจีน หวังคว้าชัยชนะเลิศครั้งที่ 3 ด้วยแนวคิด “มรดกแห่งบรรพการ จุดประกายฝันใต้เงาหิมะ” (Ancestral Legacy: Kindling Dreams Beneath the Snow)
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นำโดยนางสาวลฎาภา แสวงทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี พร้อมด้วยทีมแกะสลักหิมะนานาชาติ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ประกอบด้วย น.ส.ฐานวดี หรรษาพันธุ์, น.ส.กมลชนก สุทธิคุณ, นายเตวิชพศุตม์ พุทสะลา และนายณัชพล ญาวงศ์ นักเรียน ปวช.2 สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
มีนายพิศิษฐ์ อู่ศิริกุลพาณิย์ กับนายสุระชาติ พละศักดิ์ หัวหน้าแผนกวิชาการออกแบบ เป็นผู้ดูแลทีมแข่งขัน เข้าร่วมแข่งขันแกะสลักหิมะนานาชาติ ประจำปี 2569 (18th International Collegiate Snow Sculpture Contest (ICSSC 2026) ณ เมืองฮาร์บิน สาธารณรัฐประชาชนจีน แข่งขันระหว่างวันที่ 1-9 มกราคม 2569 ในนามตัวแทนประเทศไทย โดยผ่านการคัดเลือกเป็น 1 ใน 3 ทีม จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
สำหรับผลงานที่นำไปแข่งขันมีชื่อว่า มรดกแห่งบรรพการ จุดประกายฝันใต้เงาหิมะ (Ancestral Legacy: Kindling Dreams Beneath the Snow) บนก้อนหิมะสูง 3 เมตร โดยจะเป็นรูปแม่พระโพสพ และเทพเจ้ากวนอู ถ่ายทอดผ่านการเคลื่อนไหวของปลากัดไทย-จีน ที่สื่อถึงแรงผลักดันและชีวิตชีวา โดยรวงข้าวแทนความอุดมสมบูรณ์ และหางนกยูง แทนความรุ่งเรือง
ทั้งหมดอยู่ภายใต้แนวคิด “ความฝันใต้เงาหิมะ” อันหมายถึงการเริ่มต้นใหม่ ความบริสุทธิ์ และความหวังในการสร้างอนาคตจากคุณค่าอันทรงคุณค่าของอดีต ถ่ายทอดออกมาเป็นความงดงามบนก้อนหิมะด้วยความสูง 3 เมตร ท่ามกลางอุณหภูมิติดลบ 25 องศาเซลเซียส แต่ทีมจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีก็มีกำลังใจเป็นอย่างมากและพร้อมสู้ในครั้งนี้อย่างเต็มที่ โดยเชื่อมั่นว่าจะทำหน้าที่คว้าชัยชนะให้กับประเทศเป็นครั้งที่ 3 หลังจากเคยชนะเลิศเป็นแชมป์มาแล้ว 2 สมัยเมื่อหลายปีที่ผ่านมา