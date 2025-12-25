รองผู้ว่าฯ เพชรบุรี เปิดโครงการจำหน่ายเค้ก–คุกกี้ปีใหม่ หนุนอาชีวะเรียนรู้ธุรกิจจริง เสริมทักษะผู้ประกอบการรุ่นใหม่

เพชรบุรี - รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เปิดโครงการจำหน่ายเค้กและคุกกี้ปีใหม่ 2569 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ส่งเสริมให้นักเรียนอาชีวะฝึกประสบการณ์จริง เรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการครบวงจร รับเทศกาลแห่งความสุข
วันนี้( 25 ธ.ค.) ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี นางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิด โครงการจำหน่ายเค้กและคุกกี้ปีใหม่ 2569 รับเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยมี นางสิริรัตน์ พูลผล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม
นางวันเพ็ญ มังศรี กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวเป็นโอกาสสำคัญที่นักเรียนนักศึกษาจะได้นำองค์ความรู้จากห้องเรียนมาปรับใช้ในการปฏิบัติจริง ทั้งการคิดวางแผน การผลิต การตั้งราคา การจำหน่าย และการบริการลูกค้า ซึ่งล้วนเป็นทักษะของการเป็นผู้ประกอบการที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในอนาคต รวมถึงการฝึกทำงานเป็นทีม ความรับผิดชอบ และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
ขณะเดียวกัน คณะครูยังทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง คอยให้คำแนะนำด้านการจัดการและธุรกิจ ทำให้สถานศึกษากลายเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ช่วยเสริมสร้างประสบการณ์นอกห้องเรียน และเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนก้าวสู่ตลาดแรงงานหรือการประกอบอาชีพอิสระได้อย่างมั่นใจ
ด้าน นางสิริรัตน์ พูลผล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี กล่าวว่า โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อร่วมส่งมอบความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 ควบคู่กับการพัฒนาทักษะด้านอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการจากประสบการณ์จริง โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาได้ฝึกทำงานเป็นกลุ่ม ฝึกความรับผิดชอบ และใช้ธุรกิจในสถานศึกษาเป็นพื้นที่เรียนรู้
สำหรับการจำหน่ายเค้กและคุกกี้ เปิดให้บริการระหว่างวันที่ 25–31 ธันวาคม 2568 มีเค้กขนาด 1–5 ปอนด์ ให้เลือก 3 รสชาติ ได้แก่ ช็อกโกแลต วนิลา และกาแฟ ตกแต่งด้วยครีม แยม และช็อกโกแลต ราคา ปอนด์ละ 180 บาท ส่วนคุกกี้มี 4 รสชาติ คือ เนยสด เนยสดเม็ดมะม่วงหิมพานต์ กาแฟ และคอร์นเฟลก มีหลายขนาด ราคาเริ่มต้น 60–180 บาท และแบบจัดเป็นกล่องของขวัญ ราคา 150–220 บาท
ทั้งนี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ขอเชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนเค้กและคุกกี้ฝีมือนักเรียนนักศึกษา เพื่อร่วมสนับสนุนการเรียนรู้และประสบการณ์การทำธุรกิจจริงของเยาวชน พร้อมร่วมแบ่งปันความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 ไปด้วยกัน