“วันนิวัติ” ชู "อิ๊งค์" ดันเยาวชนมีงาน เชื่อ “อาชีวะสร้างชาติ” จับมือบีโอไอยกระดับสู่ตลาดแรงงานล้านคนขึ้นไป

ส.ส.พท. ย้ำ “แพทองธาร” พร้อมผลักดันให้เยาวชนมีงานทำ มีรายได้เลี้ยงตัว มั่นใจ “อาชีวะสร้างชาติ” จับมือบีโอไอยกระดับอาชีวะเข้าสู่ตลาดแรงงานมีฝีมือไม่ต่ำกว่า 1 ล้านคน
วันนี้ (9ต.ค.) นายวันนิวัติ สมบูรณ์ สส.ขอนแก่น พรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล หลายนโยบายที่รัฐบาลนางสาวแพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ริเริ่มไว้ไม่ได้รับความสนใจ แม้หลายนโยบายหากเดินต่อจะเกิดประโยชน์กับประชาชนมหาศาล แต่รัฐบาลปัจจุบันไม่ให้ความสำคัญเพราะหวั่นเกรงว่าจะเป็นการสร้างผลงานให้กับรัฐบาลพรรคเพื่อไทยมากกว่าจะเป็นผลงานของรัฐบาลปัจจุบัน
นายวันนิวัติ กล่าวด้วยว่า นโยบายเรียนดีมีงานทำเพื่อปูทางให้นักเรียนอาชีวะได้มีโอกาสเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยการจับมือกับอุตสาหกรรมที่ได้รับการสนับสนุนการลงทุนจากสำนักงานส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอในการรับเด็กอาชีวะเหล่านี้ไปฝึกงานแบบมีเงินเดือน จึงเป็นทางเลือกที่เกิดประโยชน์กับตลาดแรงงานในอนาคต ทั้งนี้ในการโตของอุตสาหกรรมการปูพื้นฐานที่ดีจะสามารถยกระดับแรงงานมีฝีมือรองรับการเติบโตให้กับทุกกลุ่มอุตสาหกรรม
“นโยบายยกระดับฝีมือแรงงานภายใต้โครงการอาชีวะสร้างชาติ เป็นการรองรับการเติบโตของประเทศ ทั้งนี้มีการคาดการณ์ว่า ภาคอุตสาหกรรมในโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ อีอีซี ต้องการแรงงานมีฝีมือไม่ต่ำกว่า 1 ล้านคน ในช่วงปี 2025-2029 การยกระดับการเรียนรู้ของกลุ่มอาชีวะ จึงเป็นโอกาสในการผลักดันกลุ่มนักเรียนอาชีวะเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การยกระดับนักเรียนอาชีวะรองรับตลาดแรงงานในอนาคต พร้อมเปลี่ยนภาพลักษณ์อาชีวะในสายตาของพี่น้องประชาชน จากภาพตีกันตามถนนมาเป็นการแข่งขันกันทางทักษะฝีมือยกระดับรายได้ให้กับกลุ่มเยาวชนเหล่านี้ พร้อมกันนี้หากมีโอกาสเป็นรัฐบาลอีกครั้งพร้อมเสนอกฎหมายให้เด็กที่อายุต่ำกว่า 18 ปีสามารถทำงานรับค่าจ้างได้ เพื่อให้เด็กเหล่านี้สามารถทำงานและมีรายได้เลี้ยงตัวเอง ซึ่งในอนาคตและยกระดับรายได้ให้กับคนไทยในอนาคตด้วย” นายวันนิวัติ กล่าว