"จุลพันธ์’ ลุยหาเสียงภาษีเจริญ-บางกอกใหญ่ ชูลดค่าครองชีพด้วยรถไฟฟ้า 20 บาท ให้ทุนอาชีวะอัพสกิล

"จุลพันธ์’ นำทีมเพื่อไทย ลุยหาเสียง กทม. เขตภาษีเจริญ-บางกอกใหญ่ ชูลดค่าครองชีพ ด้วยรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย ให้ทุนอาชีวะอัพสกิล ‘เรียนได้งบ-จบได้งาน’ ทุนละ 10,000 บาทต่อเนื่อง 4 ปี พร้อมเดินหน้าลุยปราบยาเสพติดเข้มข้น
วันที่ 4 มกราคม 2569 เวลา 15.00 น. นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี, น.ส.อรชพร คงวุฒิปัญญา ผู้สมัคร สส.กทม. เขต 30 เบอร์ 10, น.ส.เสาวณีย์ คงวุฒิปัญญา ผู้สมัคร สส.กทม. เขต 32 เบอร์ 12, นายกฤชนนท์ อัยยปัญญา ผู้สมัคร สส.กทม. เขต 29 เบอร์ 4 พร้อมด้วยคณะพรรคเพื่อไทย ลงพื้นที่หาเสียง ณ เขตภาษีเจริญ และเขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ โดยจุดแรกพูดคุยพบปะกับประธานชุมชน ประชาชนภายในเขต โดยมีการสะท้อนปัญหาต่างๆ ในเรื่องค่าโดยสารรถไฟฟ้า เรื่องยาเสพติด
นายจุลพันธ์กล่าวว่า พรรคเพื่อไทยต้องทำให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่สามารถจ่ายได้ คนกรุงเทพฯ ต้องอยู่ไหว เพราะตอนนี้ค่าใช้จ่ายเรื่องของคนกรุงเทพฯ โดยเฉลี่ย 30-50% เป็นเรื่องของค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายเรื่องบ้าน สิ่งที่เราทำคือต้องการลดภาระค่าใช้จ่ายตรงนี้ ด้วยนโยบายรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย รวมถึงนโยบาย Feeder รถเมล์แอร์ไฟฟ้า 10 บาทตลอดสาย นำร่องเส้นทางใหม่ 10 สาย โดยมีในเขตภาษีเจริญจำนวน 2 สาย และสานต่อนโยบายบ้านเพื่อคนไทย จ่ายเพียง 4,000 บาท ให้คนไทยรายได้น้อยสามารถมีบ้านตัวเองได้
“พรรคเพื่อไทยทราบดีว่าเศรษฐกิจของกรุงเทพฯ หล่อเลี้ยงด้วยคนชั้นกลางและชนชั้นล่าง ถ้าไม่มีคนเหล่านี้เป็นแรงงาน บริษัท โรงแรม ที่อยู่ใจกลางกรุงเทพฯ จะอยู่ไม่ได้ เพราะไม่มีบุคคลากรเหล่านี้ โดยหลายคนอยู่ในพื้นที่ชุมชนแออัด อยู่ย่านชานเมือง ซึ่งค่าโดยสารเข้ามาในเมืองนั้นมีราคาสูง เมื่อเขามาทำงานสร้างรายได้ เราจึงต้องมีหน้าที่ช่วยลดรายจ่าย ซึ่งก็เป็นการเพิ่มรายได้ให้เขาไปในตัวให้เขาอยู่รอด ครอบครัวเขาอยู่มีความสุข ประเทศชาติก็จะเจริญก้าวหน้า” นายจุลพันธ์กล่าว
ส่วนเรื่องการปราบยาเสพติดนั้น นายจุลพันธ์ย้ำหนักแน่นว่าเราจะลุยต่อไม่จบไม่เลิก โดยการ Seal Stop Safe และบำบัดผู้ติดยาเสพติดผ่านนโยบาย 1 อำเภอ 1 ศูนย์บำบัด เพื่อให้บำบัดอยู่ในศูนย์ก่อนคืนกลับสู่ชุมชน
นายจุลพันธ์ กล่าวเสริมต่อถึงเรื่องการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมว่าจะเป็นแนวทางให้ประเทศไทยกลายเป็นประเทศที่มีรายได้สูง โดยดึงเทคโนโลยีจากต่างประเทศเข้ามา จึงต้องมีการอัพสกิลในวิชาชีพขั้นสูง โดยเฉพาะกับกลุ่มนักเรียนอาชีวะ โดยมีนโยบาย 2 ตัว อย่างแรกคือ ‘นโยบายเรียนได้งบจบได้งาน’ ซึ่งจะให้ทุน 10,000 บาท ต่อเนื่อง 4 ปี เพื่อให้เรียนรู้ทักษะใหม่พร้อมหางานให้หลังเรียนจบ และ ‘นโยบายอาชีวะสร้างชาติ สู่อาชีวะสู่สากล’ โดยจะจับมือกับภาคเอกชนพัฒนาหลักสูตรใหม่ เพื่อยกระดับแรงงานให้ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรม
จากนั้น คณะพรรคเพื่อไทย ได้ลงพื้นที่หาเสียงบริเวณซอยเพชรเกษม 48 เขตภาษีเจริญ พื้นที่ของ น.ส.อรชพร คงวุฒิปัญญา ผู้สมัคร สส.กทม. เขต 30 เบอร์ 10 และบริเวณชุมชนวัดสังข์กระจายวรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ พื้นที่ของ น.ส.เสาวณีย์ คงวุฒิปัญญา ผู้สมัคร สส.กทม. เขต 32 เบอร์ 12
สำหรับคณะพรรคเพื่อไทย ประกอบด้วย น.ส.ขัตติยา สวัสดิผล รองเลขาธิการพรรค และผู้สมัคร สส.แบบบัญชีรายชื่อ นายศึกษิษฏ์ ศรีจอมขวัญ โฆษกพรรค และผู้สมัคร สส.แบบบัญชีรายชื่อ นายสุรเกียรติ เทียนทอง ผู้สมัคร สส.แบบบัญชีรายชื่อ นายธงธรรม เวชยชัย ผู้สมัคร สส.แบบบัญชีรายชื่อ นายพีรวิชญ์ ขันติศุข ผู้สมัคร สส.แบบบัญชีรายชื่อ นายฉัตริน จันทร์หอม ผู้สมัคร สส.แบบบัญชีรายชื่อ นางสุภาภรณ์ คงวุฒิปัญญา ผู้สมัคร สส.แบบบัญชีรายชื่อ นายมานะ คงวุฒิปัญญา อดีต สส.กทม.