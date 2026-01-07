อาชีวะอุบลฯแข่งแกะสลักหิมะรอ กก.ชี้ขาด ท่ามกลางอุปสรรคหลายประการในการแข่งขัน

อุบลราชธานี-อาชีวะอุบลฯ ฝ่าดงอุปสรรคฮึดสู้จนวินาทีสุดท้าย ภูมิใจรังสรรค์พระแม่โพสพและเทพเจ้ากวนอูสำเร็จงดงามดุจปาฏิหาริย์ รอลุ้นผลคว้ารางวัลชนะเลิศได้หรือไม่วันนี้(7 ม.ค.)
ความคืบหน้าของการแกะสลักหิมะนานาชาติ วันนี้เป็นวันสุดท้าย ของการแข่งขัน วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี รังสรรค์ผลงานบนก้อนหิมะที่มีชื่อว่า “มรดกแห่งบรรพการ จุดประกายฝันใต้เงาหิมะ” (Ancestral Legacy: Kindling Dreams Beneath the Snow) ผ่านด้านหน้าของก้อนหิมะเป็นสัญลักษณ์ของพระแม่โพสพ อีกด้านเป็นเทพเจ้ากวนอู ผสานความงดงามระหว่างเทพธิดาผู้พิทักษ์รักษาข้าว สัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ตามความเชื่อของไทย
และความสง่างามของเทพเจ้ากวนอู เทพผู้พิทักษ์ความซื่อสัตย์ ความภักดี ความกล้าหาญ และความเที่ยงธรรมของจีน สื่อสัญลักษณ์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของทั้งสองประเทศระหว่างไทยและจีน บนก้อนหิมะด้วยความสูง 3 เมตร
โดยการแกะสลักในวันนี้ ต้องเร่งสานต่อจากเมื่อวาน แม้พบอุปสรรคด้านทำเลที่ตั้ง อากาศ และการทำงานที่ต้องแข่งกับเวลา แต่ทุกคนต่างไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค เร่งลงรายละเอียดความสวยงาม แต่งเติมองค์ประกอบของเทพเจ้าทั้ง 2 องค์ ให้สมบูรณ์จนผลงานแล้วเสร็จสวยงามตามกำหนดเวลาอย่างน่าชื่นชม
สำหรับการแข่งขันดังกล่าว มีกำหนดประกาศผลทีมที่ได้รับรางวัลต่างๆ ในวันที่ 7 มกราคม โดยปีนี้มีทีมและประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 46 ทีม จาก 9 ประเทศทั่วโลก
ได้แก่ 1.สหราชอาณาจักร (ประเทศอังกฤษ) 2. ประเทศไทย 3. ประเทศโปรตุเกส 4. ประเทศรัสเซีย 5. ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 6. เขตบริหารพิเศษมาเก๊า – สาธารณรัฐประชาชนจีน 7. ประเทศมาเลเซีย 8. เขตบริหารพิเศษฮ่องกง – สาธารณรัฐประชาชนจีน และ 9. ประเทศยูเครน