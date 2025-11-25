สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงคว้าเหรียญทองศิลปะบังคับม้า ประเดิมรางวัลประเภททีมวันแรกในรายการ FEI Asian Championships Pattaya 2025

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงนำทัพนักกีฬาขี่ม้าไทย คว้าเหรียญทอง ศิลปะบังคับม้า (Dressage) ประเภททีม ประเดิมการแข่งขันขี่ม้าชิงแชมป์เอเชีย ครั้งที่ 2 รายการ “FEI Asian Championships Pattaya 2025” โดยสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน สนาม ไทยโปโล แอนด์ อีเควสเทรียน คลับ พัทยา เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 ที่ผ่านมา
สำหรับการแข่งขันในวันแรกเป็นการชิงชัยรางวัลประเภททีม Dressage ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงนำทีมนักกีฬาไทยร่วมแข่งขันอีก 3 คนได้แก่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา, นางสาวฉันชนก คลาร่า รึคแคร์, นางสาวนีร พุทธิสมบัติ และนางสาวภัคจิรา ธงภักดิ์ โดยทีมไทยได้คะแนนรวม 205.85 คว้าเหรียญทองไปครอง ส่วนอันดับที่ 2 ได้แก่ อินเดีย ได้คะแนนรวม 205.05 และอันดับที่ 3 คือ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน มีคะแนนรวม 203.23 ทั้งนี้ ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) และนายมีชัย อินวู๊ด รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายบริหาร ได้เข้าชม และให้กำลังใจ พร้อมร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬาในพิธีมอบรางวัลการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย
สำหรับการแข่งขัน “FEI Asian Championships Pattaya 2025” ครั้งนี้ มีนักกีฬาขี่ม้าจากประเทศต่าง ๆ กว่า 13 ประเทศทั่วเอเชีย ประกอบด้วย 5 ประเภทการแข่งขัน คือ กระโดดข้ามเครื่องกีดขวาง (Jumping), ศิลปะการบังคับม้า (Dressage) อีเว้นติ้ง (Eventing) เอ็นดูแรนซ์ (Endurance) และกีฬาขี่ม้าพาราเดรจสาจ (Para Dressage)