xs
xsm
sm
md
lg

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงคว้าเหรียญทองศิลปะบังคับม้า ประเดิมรางวัลประเภททีมวันแรกในรายการ FEI Asian Championships Pattaya 2025

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงนำทัพนักกีฬาขี่ม้าไทย คว้าเหรียญทอง ศิลปะบังคับม้า (Dressage) ประเภททีม ประเดิมการแข่งขันขี่ม้าชิงแชมป์เอเชีย ครั้งที่ 2 รายการ “FEI Asian Championships Pattaya 2025” โดยสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน สนาม ไทยโปโล แอนด์ อีเควสเทรียน คลับ พัทยา เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 ที่ผ่านมา

สำหรับการแข่งขันในวันแรกเป็นการชิงชัยรางวัลประเภททีม Dressage ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงนำทีมนักกีฬาไทยร่วมแข่งขันอีก 3 คนได้แก่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา, นางสาวฉันชนก คลาร่า รึคแคร์, นางสาวนีร พุทธิสมบัติ และนางสาวภัคจิรา ธงภักดิ์ โดยทีมไทยได้คะแนนรวม 205.85 คว้าเหรียญทองไปครอง ส่วนอันดับที่ 2 ได้แก่ อินเดีย ได้คะแนนรวม 205.05 และอันดับที่ 3 คือ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน มีคะแนนรวม 203.23 ทั้งนี้ ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) และนายมีชัย อินวู๊ด รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายบริหาร ได้เข้าชม และให้กำลังใจ พร้อมร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬาในพิธีมอบรางวัลการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย

สำหรับการแข่งขัน “FEI Asian Championships Pattaya 2025” ครั้งนี้ มีนักกีฬาขี่ม้าจากประเทศต่าง ๆ กว่า 13 ประเทศทั่วเอเชีย ประกอบด้วย 5 ประเภทการแข่งขัน คือ กระโดดข้ามเครื่องกีดขวาง (Jumping), ศิลปะการบังคับม้า (Dressage) อีเว้นติ้ง (Eventing) เอ็นดูแรนซ์ (Endurance) และกีฬาขี่ม้าพาราเดรจสาจ (Para Dressage)














สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงคว้าเหรียญทองศิลปะบังคับม้า ประเดิมรางวัลประเภททีมวันแรกในรายการ FEI Asian Championships Pattaya 2025
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงคว้าเหรียญทองศิลปะบังคับม้า ประเดิมรางวัลประเภททีมวันแรกในรายการ FEI Asian Championships Pattaya 2025
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงคว้าเหรียญทองศิลปะบังคับม้า ประเดิมรางวัลประเภททีมวันแรกในรายการ FEI Asian Championships Pattaya 2025
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงคว้าเหรียญทองศิลปะบังคับม้า ประเดิมรางวัลประเภททีมวันแรกในรายการ FEI Asian Championships Pattaya 2025
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงคว้าเหรียญทองศิลปะบังคับม้า ประเดิมรางวัลประเภททีมวันแรกในรายการ FEI Asian Championships Pattaya 2025
+3
กำลังโหลดความคิดเห็น