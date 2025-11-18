ขี่ม้าโปโลไทยเปิดตัวชุดซีเกมส์ "อัยยวัฒน์-อภิเชษฐ์" นำทัพ ลั่นคว้าเหรียญทองประวัติศาสตร์

สมาคมขี่ม้าโปโลแห่งประเทศไทย แถลงความพร้อมก่อนลุย ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ"หมอไพโรจน์" นายกสมาคมฯ วางเป้าเหรียญทองประวัติศาสตร์ 2 ประเภท "อภิเชษฐ์" ลั่นทุกคนมุ่งมั่นเต็มที่ แฟนกีฬาเชียร์ติดขอบสนามอุ่นเครื่อง
สมาคมกีฬาขี่ม้าโปโลแห่งประเทศไทย จัดงานแถลงข่าวและแมตช์อุ่นเครื่องภายใต้ชื่อ "Exhibition Match: Road to SEA Games 2025" เพื่อแสดงความพร้อมของทีมชาติไทยก่อนเข้าร่วมการแข่งขัน ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพ โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการคว้าเหรียญทองประวัติศาสตร์
การแถลงข่าวจัดขึ้น ณ สนามวีเอส สปอร์ตคลับ แอนด์ สยามโปโลปาร์ค อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายแพทย์ไพโรจน์ บุญคงชื่น นายกสมาคมฯ พร้อมด้วย มร.ลูคัส ลูฮาน (Mr. Lucas Lujan) หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย และเหล่านักกีฬาทีมชาติชุดหลัก นำโดยสองพี่น้องตระกูลดังอย่าง อัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา และ อภิเชษฐ์ ศรีวัฒนประภา เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง
นายแพทย์ไพโรจน์ บุญคงชื่น นายกสมาคมกีฬาขี่ม้าโปโลแห่งประเทศไทย เปิดเผยถึงวิสัยทัศน์ว่า การเข้ามารับตำแหน่งในช่วงสำคัญของการเตรียมทีมสู่ SEA Games 2025 ถือเป็นทั้งความท้าทายและโอกาสในการยกระดับกีฬาขี่ม้าโปโลไทย สมาคมฯ มีเป้าหมายชัดเจนที่จะผลักดันให้ประเทศไทยเป็น 'ศูนย์กลางกีฬาขี่ม้าโปโลในระดับภูมิภาค'
"สมาคมฯ มุ่งมั่นสร้างผลงานในซีเกมส์ครั้งนี้ โดยตั้งเป้าคว้าเหรียญทองใน 2 ประเภทการแข่งขัน ได้แก่ Handicap 2–4 Goals และ 4-6 Goals
นอกจากนี้ สมาคมฯ ยังได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อพัฒนาบุคลากร ม้า และสนามแข่งขันให้ได้มาตรฐานสากล สะท้อนถึงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพซีเกมส์อย่างสมศักดิ์ศรี และต่อยอดการพัฒนาวงการขี่ม้าโปโลไทยให้ก้าวไกลสู่ระดับสากล" นายแพทย์ไพโรจน์ กล่าว
ด้าน อภิเชษฐ์ ศรีวัฒนประภา นักกีฬาขี่ม้าโปโลทีมชาติไทย ได้เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของทีมว่า ทุกคนในทีมภาคภูมิใจที่ได้เป็นตัวแทนทีมชาติไทย และมีเป้าหมายเดียวกันคือการคว้าเหรียญทอง ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ทุกคนต่างมุ่งมั่นในการเก็บตัวฝึกซ้อมอย่างหนัก เพื่อให้พร้อมกับการแข่งขัน โดยแมตช์อุ่นเครื่องในวันนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญในการปรับจังหวะและเพิ่มความมั่นใจก่อนลงสนามจริง พร้อมกันนี้ยังได้ขอแรงใจจากพี่น้องชาวไทยทุกคนร่วมส่งแรงเชียร์ให้ทีมนักกีฬาขี่ม้าโปโลไทยคว้าเหรียญทองได้สำเร็จ
ภายในงานมีการเปิดตัวรายชื่อนักกีฬาทีมชาติไทยชุดซีเกมส์อย่างเป็นทางการ ประกอบด้วย อัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา, อภิเชษฐ์ ศรีวัฒนประภา, ณัฐพงศ์ ประทุมลี, ธนาศิลป์ เชื้อวังคำ, สาธิต วงค์กระโซ่, ศุภชัย สุคำภา และ ไพทูรย์ คำตา ก่อนจะปิดท้ายด้วยการจัดการแข่งขันอุ่นเครื่องแมตช์พิเศษระหว่าง "Thailand A พบกับ Thailand B" เพื่อแสดงศักยภาพ ความพร้อม และทีมเวิร์กของนักกีฬาไทยต่อสาธารณชน