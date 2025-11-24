สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ทรงซ้อมขี่ม้าเตรียมลงแข่งชิงแชมป์เอเชีย

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงเสด็จ ณ สนามขี่ม้าไทย โปโล แอนด์ อีเควสเทรียน คลับ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อทรงฝึกซ้อมกีฬาขี่ม้ารายการชิงแชมป์เอเชีย FEI Asian Championships Pattaya 2025 ในประเภทศิลปะบังคับม้า ( Dressage) ซึ่งทรงได้รับการคัดเลือกเป็นนักกีฬาทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขันในวันที่ 25 และ 27 พฤศจิกายน 2568 นี้ ณ สนามขี่ม้าไทย โปโล แอนด์ อีเควสเทรียน คลับ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
ในการฝึกซ้อมครั้งนี้ พระองค์ทรงแสดงพระปรีชาสามารถด้านกีฬาขี่ม้า และทรงเข้าร่วมการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องตามโปรแกรมการฝึกซ้อม รวมถึงพระองค์ยังทรงให้ความสำคัญอย่างมากสำหรับการนำด้านวิทยาศาสตร์การกีฬามาประยุกต์ใช้ในระหว่างการฝึกซ้อม ส่งผลทำให้ทรงมีสมรรถภาพทางพระวรกาย และพระหทัยแข็งแรงมากขึ้น เพื่อพร้อมสำหรับการแข่งขัน อันสะท้อนถึงพระวิริยะอุตสาหะและความมุ่งมั่นในการทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านกีฬาในนามทีมชาติไทยอย่างเต็มพระกำลังอย่างต่อเนื่องเสมอมา โดยพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างสำหรับนักกีฬาทีมชาติไทยอย่างแท้จริง