“จ่าสิบเอกปรัชญา” บาดเจ็บจากสะเด็ดระเบิด ลั่นถ้าหายจะกลับประจำการเนิน 469 ตามเดิม

อุบลราชธานี-ทหารกล้าช่องบกเล่านาทีลูกปืน ค.ตกใส่ กำลังจะกินข้าวอยู่กัน 7-8 คน เมื่อหลบเข้าหลุมบังเกอร์ตรวจดูแขนพบถูกสะเก็ดระเบิดทำกระดูกแขนร้าว ถ้าหายเจ็บขอกลับไปประจำการที่เดิม
ที่โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ มณฑลทหารบกที่ 22 อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี จ่าสิบเอกปรัชญา พิลาชัย ตำแหน่งผู้บังคับหมวดปืนเล็กที่ 1 กองร้อยทหารราบ 6021 ซึ่งประจำการอยู่ที่เนิน 469 ช่องบก อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี และถูกทหารกัมพูชายิงปืน ค.ยิงใส่ จะถูกสะเก็ดระเบิดที่แขนขวาได้รับบาดเจ็บนอกรักษาอาการ ซึ่งอาการบาดเจ็บวันนี้ดีขึ้นมาก แต่แพทย์ยังให้นอนพักฟื้นอยู่ในห้องผู้ป่วยราชการสนาม
จ่าสิบเอกปรัชญา เล่าว่า ขณะเกิดเหตุหลบเข้าบังเกอร์ จากนั้นตรวจดูที่แขนพบถูกสะเก็ดระเบิด ส่วนลูกระเบิดน่าจะเป็นลูกระเบิดปืน ค. ตรงจุดเกิดเหตุมีคนอยู่ 6-7 คน กำลังกินข้าวกันอยู่ ก่อนหน้านี้ ก็ไม่มีอะไรตั้งแต่หยุดยิงมา
ส่วนการรักษาหมอได้เอาสะเก็ดระเบิดออกเอ็กซเรย์ดูพบมีกระดูกร้าว พร้อมบอกว่าถ้าหายดีแล้วก็จะกลับไปประจำการที่เนิน 469 ตามเดิม