องค์กรสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเยี่ยม 9 ทหารกล้าบาดเจ็บจากปะทะกับทหารเขมร

อุบลราชธานี-องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เข้าเยี่ยมให้กำลังใจ ทหารบาดเจ็บจากการปะทะกับทหารกัมพูชาที่ จ.ศรีสะเกษและอุบลราชธานี
ที่โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ มณฑลทหารบกที่ 22 อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี พลตรีอัครพล มูลประดับ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เข้าเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบเงินช่วยเหลือเหล่าทหารกล้าที่ได้รับบาดเจ็บ จากการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา จำนวน 9 นาย
ประกอบด้วย จ.ส.อ.ณัฐวัตร จั๋นจี๋ จ.ส.อ.ดำรงพล แสงแก้ว ส.อ.ธีรพัฒน์ เมืองโคตร ส.อ.ชาติตระการ วันทา พลทหารประเสริฐ สีหราช พลทหารนรินทร์ ภิญโญทรัพย์ พลทหารภานุรุจ ทองดีวงค์ อาสาสมัครทหารพรานกฤษฎา ประสานพันธ์ อาสาสมัครทหารพรานสุธี คำกระจาย ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากการปะทะกับทหารกัมพูชาในพื้นที่อำเภอน้ำยืน จ.อุบลราชธานีและอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ แล้วส่งตัวมารักษาต่อที่ที่โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์
สำหรับอาการบาดเจ็บของทหารเหล่านี้ พ้นขีดอันตราย แต่ยังต้องพักฟื้นให้หายดีกว่านี้ก่อนกลับไปประจำการที่แนวหน้าตามเดิม ซึ่งพลตรีอัครพล พูดให้กำลังใจพร้อมกับองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก จะเข้าไปดูแลเรื่องสวัสดิการร่วมกับทางกองทัพต่อไป