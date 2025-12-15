ครอบครัว ส.อ.อัมรินทร์ ผาสุข ทำบุญเปิดอนุสาวรีย์ "ทหารผู้กล้าปะทะทหารกัมพูชา"

อุบลราชธานี - ครอบครัวทหารผู้กล้า และชาวบ้านทำบุญครบ 100 วัน ส.อ.อัมรินทร์ ผาสุข ตำแหน่งพลซุ่มยิง กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 23 กองพลทหารราบที่ 3 ซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ปราสาทตาเมือน อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์
ที่วัดบูรพาราม บ้านคูเมือง ตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ร้อยตรี สรมงคล มงคละสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยพลตรี อัครพล มูลประดับ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับ ส.อ.อัมรินทร์ ผาสุข ทหารผู้กล้าที่กองทัพบกได้ดำเนินการปูนบำเหน็จพิเศษ 9 ขั้น ขอพระราชทานยศเป็นพันตรี
ชาวบ้านและญาติของ ส.อ.อัมรินทร์ ได้ร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกันสร้างอนุสาวรีย์ทหารวีรบุรุษผู้กล้าปกป้องผืนแผ่นดินไทยไว้ในหมู่บ้าน เพื่อให้อนุชนรุ่นต่อไปได้รับทราบว่ามีลูกหลานหมู่บ้านแห่งนี้ที่คอยดูแลผืนแผ่นดินไทยในช่วงเหตุการณ์ปะทะชายแดนไทย-กัมพูชาในปี 2568
สำหรับสิบเอก อัมรินทร์ ผาสุข เป็นหนึ่งใน 16 วีรชนทหารกล้าผู้สละชีพปกป้อง พิทักษ์แผ่นดินไทย และตัวอนุสาวรีย์สร้างจากทองเหลือง ความสูงรวมฐาน 309 เซนติเมตร