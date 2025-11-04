ผอ.อผศ.พร้อมคุย 'ธนเดช' ปมโควตาสลากฯ ยันทุกอย่างเป็นไปตามระเบียบ ไม่ใช่เผือกร้อน

ผอ.องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เปิดทางพร้อมพูดคุย 'ธนเดช เพ็งสุข' ปมโควตาสลากกินแบ่งรัฐบาล ย้ำ ไม่ได้มองเป็นเผือกร้อน เพราะทุกอย่างเป็นไปตามระเบียบ โปร่งใส และชี้แจงได้
วันที่ 4 พ.ย.พลเอก กานต์นาท นิกรยานนท์ ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก กล่าวถึงกรณี นายธนเดช เพ็งสุข สส.พรรคประชาชน โพสต์ผ่านโซเชียลมีเดียขอให้ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเปิดเผย การบริหารโควตาสลากกินแบ่งรัฐบาลที่อาจตกไปอยู่ในมือเครือข่ายสีเทาว่า องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก หรือ อผศ. ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องโควตาสลากกินแบ่งรัฐบาลถูกต้องตามระเบียบ และเป็นไปตามข้อตกลงระหว่างกระทรวงการคลัง โดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กับองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และ สมาคมทหารผ่านศึกพิการแห่งประเทศไทย ทัังหมดสามารถชี้แจงได้ เพราะ อผศ. ปฏิบัติตามระเบียบและโปร่งใส
ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกยืนยันว่า พร้อมพูดคุย กับนายธนเดช เพ็งสุข เพื่อตอบข้อสงสัยต่างๆ ตามที่นายธนเดช โพสต์ผ่านโซเชียลมีเดียว่าต้องการให้รัฐมนตรีว่าการ ฯ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ตอบคำถามเรื่องการบริหารจัดการโควตาสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยนายธนเดช สามารถทำหนังสือประสานผ่านกระทรวงกลาโหมมาได้ เพื่อกำหนดวันพูดคุยตอบข้อซักถามกันต่อไป
ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกย้ำว่า พลเอก อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ได้รับนโยบายจาก พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และมอบให้องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ได้พูดคุยตอบข้อซักถามของนายธนเดช ซึ่งหากทำเรื่องขอเข้าพบมาก็จะชี้แจงได้อย่างแน่นอน ทั้งนี้ไม่อยากให้เกิดการตอบโต้กันไปมา เพราะที่ผ่านมา อผศ.ปฏิบัติตามระเบียบทุกอย่าง สามารถชี้แจงได้แต่ขอให้ทำเรื่องมาเป็นทางการ
ส่วนกรณีที่ นายธนเดช กล่าวอ้างถึงกลุ่มทุนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์โควตาสลากกินแบ่งรัฐบาลนั้น ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกยืนยันว่า ทุกอย่างสามารถขี้แจงได้ เพราะ อผศ.ปฏิบัติตามระเบียบทั้งหมด และไม่ได้มองว่าเรื่องนี้เป็นเผือกร้อน