แก่งกระจานทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ช้างป่า 2 ตัว ชูความร่วมมือทุกภาคส่วนแก้ปัญหาช้างออกนอกป่า

เพชรบุรี - อช.แก่งกระจานร่วมทหาร–ปกครอง–ชุมชน–WCS ทำพิธีทางสงฆ์อุทิศส่วนกุศลให้ช้างป่า 2 ตัว ตามคติความเชื่อและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่เจ้าหน้าที่ พร้อมตอกย้ำความร่วมมือแก้ปัญหาช้างป่าเชิงพื้นที่
วันนี้( 29 พ.ย.) นายมงคล ไชยภักดี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เปิดเผยว่า อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานร่วมกับทหารกองกำลังสุรสีห์, ฉก.ทัพพระยาเสือ, ฉก.จงอางศึก, หน่วยปกครอง, ชุมชนเครือข่ายแก้ไขปัญหาช้างป่า และสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (WCS) ประเทศไทย จัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ช้างป่าที่ล้มจำนวน 2 ตัว ณ สุสานอนุสรณ์ช้างป่า บริเวณหน่วย กจ.7 (เขาหุบเต่า) อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
พิธีดังกล่าวได้นิมนต์พระจำนวน 5 รูป จากสำนักสงฆ์ต้นน้ำปราณมาประกอบพิธีสงฆ์ โดยชุมชนร่วมจัดเตรียมอาหารคาวหวานตามกำลังศรัทธา เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ช้างป่าทั้งสองตัว ได้แก่ ช้างตัวที่ 1 ล้มเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2568 (ฝังด้านนอกสุสาน) ที่อ่างเสาร์ห้า ต.ป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน ตายตามธรรมชาติ สาเหตุการตายไม่แน่ชัด ช้างตัวที่ 2 ล้มเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2568 เป็นรายที่ 23 ของสุสาน ตายในสวนของนายประยูร หมู่ 3 ต.ป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน สาเหตุจากไฟฟ้าช็อต ซึ่งเป็นการตายผิดธรรมชาติ
หัวหน้าอุทยานฯ เผยว่า การทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ช้างป่าถือเป็นคติความเชื่อที่สืบทอดกันมา เพื่ออุทิศแก่สัตว์ใหญ่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าป่าเจ้าเขา อีกทั้งยังเป็นสิริมงคลแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ พิธีในครั้งนี้ยังสะท้อนถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาช้างป่าออกนอกถิ่นอาศัย รวมถึงการอนุรักษ์ดูแลสัตว์ป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานอย่างยั่งยืนต่อไป