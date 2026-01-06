ปากสั่น!"ดอยอินทนนท์"อุณหภูมิ2องศาฯเย็นที่สุดในรอบปี-ยอดหญ้าติดลบ 6.1องศาฯ เกิด"เหมยขาบ"ต่อเนื่อง

เชียงใหม่- หนาวปากสั่น!"ดอยอินทนนท์" อากาศเย็นยะเยือก 2 องศาเซลเซียส ต่ำที่สุดตั้งแต่ย่างเข้าฤดูหนาวนี้ ส่วนยอดหญ้าต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง ติดลบ 6.1 องศาเซลเซียส ขณะที่ความกดอากาศสูงแผ่เข้ามาเพิ่ม ส่อเย็นจัดยิ่งกว่าเดิม
รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า วันนี้(6ม.ค.69) สภาพอากาศที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ยังคงหนาวเย็นจัดอย่างต่อเนื่อง โดยเช้านี้อุณหภูมิต่ำสุดวัดได้ 2 องศาเซลเซียส ที่บริเวณยอดดอย ซึ่งเป็นส่วนที่บริเวณกิ่วแม่ปาน อุณหภูมิต่ำสุดวัดได้ 4 องศาเซลเซียส ขณะที่อุณหภูมิยอดหญ้าบริเวณหน่วยพิทักษ์ยอดดอยลดลงต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง ติดลบ 6.1 องศาเซลเซียส พร้อมกับเกิดน้ำค้างแข็ง หรือ "เหมยขาบ"ขึ้น เป็นวงกว้าง ซึ่งนับเป็นครั้งที่28 ของฤดูหนาวปีนี้ สร้างความตื่นเต้นดีใจให้กับนักท่องเที่ยวที่พบเห็นและพากันถ่ายภาพเป็นที่ระลึก โดยบรรยากาศการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างคึกคัก แม้ว่าจะเป็นช่วงวันธรรมดา แต่ยังคงมีประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากพากันเดินทางท่องเที่ยวชมธรรมชาติที่สวยงามและสัมผัสอากาศหนาว ทั้งนี้สถิตินักท่องเที่ยว เมื่อวานนี้(5ม.ค.69) มีจำนวนทั้งสิ้น 6,477 คน เป็นคนไทย 3,690 คน ชาวต่างชาติ 1,944 คน และยานพาหนะ 843 คัน
ด้านศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือรายงานว่า วันนี้( 6 ม.ค.69) ภาคเหนืออุณหภูมิต่ำสุด 1-2 องศาเซลเซียส โดยอุณหภูมิพื้นราบเหลือ 13-15 องศาเซลเซียส ส่วนบริเวณเทือกเขา และยอดดอยอากาศอยู่ในเกณฑ์หนาวจัด 2-8 องศาเซลเซียส กับมีเหมยขาบหรือน้ำค้างแข็งตามยอดดอยต่อเนื่อง บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาถึง ทั้งนี้ความกดอากาศสูงจะแผ่เสริมเข้ามาปกคุมพื้นที่ภาคเหนือของไทยในวันนี้ ส่งผลทำให้อุณหภูมิลดลงได้อีก 1-3 องศาเซลเซียส ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป จะส่งผลให้พื้นที่ภาคเหนือในช่วงวันที่ 6-12 ม.ค.69 อาจจะเข้าสู่ช่วงที่มีอากาศหนาวจัดที่สุดของปี อุณหภูมิพื้นราบต่ำสุดอยู่ระหว่าง9-12องศาเซลเซียส