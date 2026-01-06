อุดรฯ เดินหน้ากวาดล้างยานรก! ไตรมาสเดียวจับเกือบ 2 พันราย ยึดยาบ้าเฉียดล้านเม็ด อายัดทรัพย์กว่า 30 ล้าน

อุดรธานี - จังหวัดอุดรธานีเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจัง หวังเห็นผลเป็นรูปธรรม เปิดผลปฏิบัติการไตรมาสแรก ปีงบประมาณ2569 ทำสถิติจับกุมผู้ต้องหาได้เกือบ 2,000 ราย พร้อมยึดยาเสพติดเฉียดล้านเม็ด และอายัดทรัพย์สินมูลค่ากว่า 30 ล้านบาท
วันนี้ (6 ม.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ณ กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี พล.ต.ต.กิตติศักดิ์ จำรัสประเสริฐ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 พล.ต.ต.ธวัชชัย ถุงเป้า ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี และหน่วยปฏิบัติการด้านยาเสพติดรวม 24 หน่วย แถลงผลการดำเนินงานปราบปรามยาเสพติดในรอบไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2569 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม-31 ธันวาคม 2568) โดยสามารถจับกุมคดียาเสพติดได้ทั้งหมด 1,791 คดี ผู้ต้องหา 1,817 คน แบ่งเป็นคดีความผิดร้ายแรง 1,038 คดี และคดีสมคบเกี่ยวกับยาเสพติดอีก 34 คดี ของกลางที่ตรวจยึดได้ประกอบด้วย ยาบ้า 778,039 เม็ด ยาอี 633 เม็ด ไอซ์ 52.78 กรัม และเคตามีน 24.29 กรัม
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังได้ขยายผลไปถึงเส้นทางการเงินและการฟอกเงิน สามารถอายัดและตรวจยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดได้รวม 341 รายการ มูลค่ารวมกว่า 30,076,547 บาท อาทิ รถยนต์ 21 คัน รถจักรยานยนต์ 145 คัน อาวุธปืน 18 กระบอก รวมถึงที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหลายรายการ
ขณะเดียวกัน เมื่อเวลา 10.00 น.มีการแถลงผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดด้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2569 ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ต.กิตติศักดิ์ จำรัสประเสริฐ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 ซึ่งระบุว่าผลงานในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาถือว่าเดินหน้าได้ตามเป้าหมาย โดยเฉพาะคดีความผิดร้ายแรงที่ทำได้แล้วกว่าร้อยละ 30.48
ด้านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีย้ำว่า ผลงานในไตรมาสแรกเป็นเพียงจุดเริ่มต้น พร้อมกำชับทุกหน่วยเร่งรัดออกหมายจับ ปิดล้อมตรวจค้น และขยายผลไปถึงเครือข่ายรายใหญ่ รวมถึงขบวนการฟอกเงินอย่างเด็ดขาด เพื่อถอนรากถอนโคนยาเสพติด สร้างความสงบสุขและความปลอดภัยให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน