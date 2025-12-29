ปปง. ขยายผลเส้นทางการเงิน “Black Mirror TKP” เอี่ยว สส.พรรคการเมือง

MGR Online - สำนักงาน ปปง. ร่วม บช.ปส. - ป.ป.ส. ตรวจค้นเครือข่าย “Black Mirror TKP” จับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ ยึดทรัพย์สินหลายรายการ
วันนี้ (29 ธ.ค.) นายเทพสุ บวรโชติดารา เลขาธิการ ปปง. ได้มอบหมายให้ พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. เข้าร่วมปฏิบัติการสนธิกำลังปิดล้อมตรวจค้นเครือข่าย “Black Mirror TKP” กับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 2 (บก.ปส.2) และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ส.
สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.ปส.2 ได้สืบสวนขยายผลกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมทางการเงินให้กับเครือข่ายนักค้ายาเสพติด จนสามารถออกหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้จำนวน 7 ราย ในข้อหา “ร่วมกันฟอกเงิน โดยโอน หรือ รับโอนทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเพื่อซุกซ่อนหรือปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สินนั้น หรือเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นไม่ว่าก่อน ขณะหรือหลังการกระทำความผิดมิให้ต้องรับโทษ หรือรับโทษน้อยลงในความผิดมูลฐาน, สมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปกระทำผิดฐานฟอกเงินและได้กระทำผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้สมคบกัน” จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นเครือข่าย “Black Mirror TKP” จำนวน 22 เป้าหมาย ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จ.นนทบุรี จ.ลพบุรี และ จ.ตรัง โดยบูรณาการสนธิกำลังกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จากการบูรณาการสนธิกำลังเข้าปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นดังกล่าว หนึ่งในจุดที่เข้าตรวจค้น คือ บริเวณบ้านหรู แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร สามารถจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับได้ โดยในจำนวนนี้มีผู้ต้องหาซึ่งเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ของพรรคการเมืองหนึ่งอยู่ด้วย จากการตรวจค้นยังสามารถตรวจยึดทรัพย์สินที่เชื่อว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด อาทิ รถยนต์หรู รถจักรยานยนต์ เงินสดมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท ชุดเครื่องเพชร นาฬิกา อาวุธปืนสั้น 11 กระบอก พร้อมเครื่องกระสุนจำนวนหนึ่ง อาวุธปืนยาว 5 กระบอก และตุ๊กตาหรูหลายรายการ
โดยหลังจากนี้ สำนักงาน ปปง. จะได้ประสานข้อมูลกับกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 2 (บก.ปส.2) และ สำนักงาน ป.ป.ส. เร่งรัดรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินดังกล่าวตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 ต่อไป