ปปง. อายัดเพิ่ม! หลักทรัพย์และเงินฝากเครือข่าย "Black Mirror TKP" กว่า 20 ล้านบาท

MGR Online - สำนักงาน ปปง. สืบสวนขยายผลเส้นทางการเงินเครือข่ายยาเสพติด "Black Mirror TKP" อายัดหลักทรัพย์และเงินฝาก รวมมูลค่า 20 ล้านบาท
วันนี้ (30 ธ.ค.) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เผยแพร่เอกสารชี้แจง โดยระบุว่า "สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 29 ธ.ค.68 สำนักงาน ปปง. เข้าร่วมปฏิบัติการสนธิกำลังปิดล้อมตรวจค้นเครือข่าย “Black Mirror TKP” ในความผิดเกี่ยวกับการร่วมกันฟอกเงิน สมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปเพื่อกระทำผิดฐานฟอกเงิน และความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ร่วมกับ กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 2 กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.2) และสำนักงาน ป.ป.ส. จำนวน 22 เป้าหมาย ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดลพบุรี และจังหวัดตรัง ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.ปส.2 สามารถจับกุมผู้ต้องหา ในข้อหาร่วมกันฟอกเงินฯ และตรวจยึดทรัพย์สินไว้ได้หลายรายการ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องเพชร อาวุธปืน เงินสด มูลค่ารวมกว่า 200 ล้านบาท
สำนักงาน ปปง. ได้บูรณาการข้อมูลและพยานหลักฐานเกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าวกับ บช.ปส.2 และตรวจสอบเส้นทางการเงินของเครือข่าย Black Mirror TKP แล้ว พบทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเพิ่มเติมของกลุ่มบุคคลตามหมายจับเป็นหลักทรัพย์และเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร จำนวน 26 รายการ เลขาธิการ ปปง. จึงมีคำสั่งให้อายัดหลักทรัพย์และเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าว รวมมูลค่า 20 ล้านบาท เพื่อดำเนินการตามกฎหมายฟอกเงินต่อไป
อนึ่ง คำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราวดังกล่าวมีกำหนดไม่เกิน 90 วัน (นับตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค.68 - 28 มี.ค.69) หากผู้ถูกอายัดทรัพย์สินหรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว ประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งนั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อ เลขาธิการ ปปง. พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าวมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ"