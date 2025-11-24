ผบ.ตร.มอบโล่เชิดชู 15 หน่วยงานผลงานปราบยาเสพติดดีเด่น ย้ำตำรวจต้องเข้มแข็ง ลุยตัดวงจรค้ายา–ยึดทรัพย์เครือข่าย

ผบ.ตร.มอบโล่เชิดชู 15 หน่วยงานผลงานปราบปรามยาเสพติดดีเด่น ย้ำตำรวจต้องเข้มแข็ง ลุยตัดวงจรค้ายา–ยึดทรัพย์เครือข่าย ชูเป็นภารกิจเร่งด่วนสร้างความเชื่อมั่นประชาชน
วันนี้ (24 พ.ย.) พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่หน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานด้านการปราบปรามยาเสพติดดีเด่น ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 โดยมีหน่วยงานระดับกองบัญชาการถึงสถานีตำรวจได้รับรางวัล 15 รางวัล พิจารณาผลงานเป็นที่ประจักษ์ตามหลักเกณฑ์ที่ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศอ.ปส.ตร.) ณ ห้องสารสิน อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ผบ.ตร. กล่าวชื่นชมและยกย่องทุกหน่วยที่มุ่งมั่นปราบปรามจนเห็นผล และย้ำว่า ปัญหายาเสพติดเป็นภัยคุกคามที่สำคัญ ตำรวจในฐานะผู้บังคับใช้กฎหมายต้องทำหน้าที่อย่างเข้มแข็ง เป็นที่พึ่งของประชาชน และต้องดำเนินการปราบปรามทั้งเครือข่ายผู้ค้ารายใหญ่และรายย่อยในชุมชนอย่างจริงจัง ควบคู่ไปกับการป้องกันตนเองจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยขอให้ยึดมั่นในอุดมการณ์และความถูกต้อง เพื่อกอบกู้และรักษาศรัทธาของประชาชนที่มีต่อองค์กรตำรวจ
พล.ต.ท.อาชยน ไกรทอง ผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด กล่าวว่า พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเป็นไปตามนโยบายของ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร., พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รอง ผบ.ตร.ในฐานะผอ.ศอ.ปส.ตร. และ พล.ต.ท.สมประสงค์ เย็นท้วม ผู้ช่วย ผบ.ตร.ในฐานะรอง ผอ.ศอ.ปส.ตร. เพื่อเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่หน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ทั้งในด้านการปราบปราม การขยายผลยึดทรัพย์ และการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งถือเป็นภารกิจสำคัญตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติและความปลอดภัยของประชาชน โดยหน่วยที่ได้รับรางวัล 15 รางวัล แบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้
รางวัลหน่วยงานระดับกองบัญชาการดีเด่น จำนวน 3 รางวัล ได้แก่
อันดับ 1 : ตำรวจภูธรภาค 5 โดย พล.ต.ต.ธนรัชต์ ชุ่มสวัสดิ์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 เป็นผู้แทนรับมอบ
อันดับ 2 : ตำรวจภูธรภาค 4 โดน พล.ต.ต.กิตติศักดิ์ จำรัสประเสริฐ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 เป็นผู้แทนรับมอบ
อันดับ 3 : ตำรวจภูธรภาค 3 โดย พล.ต.ต.ชูสวัสดิ์ จันทร์โรจนกิจ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 เป็นผู้แทนรับมอบ
รางวัลหน่วยงานระดับกองบังคับการดีเด่น จำนวน 3 รางวัล ได้แก่
อันดับ 1 : ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ มี พ.ต.อ.ชินเดช ดีแท้ รอง ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่ เป็นผู้แทนรับมอบ
อันดับ 2 : ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช มี พ.ต.อ.นัษฐวุฒิ ทองทิพย์ รอง ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช เป็นผู้แทนรับมอบ
อันดับ 3 : ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี มี พ.ต.อ.รัฐพล น้อยช่างคิด รอง ผบก.ภ.จว.เชียงราย เป็นผู้แทนรับมอบ
รางวัลระดับสถานีตำรวจดีเด่น จำนวน 4 รางวัล ได้แก่ สถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานี มี พ.ต.อ.พัฒนวงศ์ จันทร์พล ผกก.สภ.เมืองอุดรธานี เป็นผู้แทนรับมอบสถานีตำรวจภูธรทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ มี พ.ต.อ.บุญเลิศ นาคทั่ง ผกก.สภ.ทองแสนขัน เป็นผู้แทนรับมอบ สถานีตำรวจภูธรบางสวรรค์ จ.สุราษฎร์ธานี มี พ.ต.ท.สุริยัน เพชรช่วย สวญ.สภ.บางสวรรค์ เป็นผู้แทนรับมอบสถานีตำรวจภูธรบ้านแก้ง จ.ชัยภูมิ มี พ.ต.ท.พงษ์สิทธิ์ จิโรจธนพงษ์ สว.สภ.บ้านแก้ง เป็นผู้แทนรับมอบ
รางวัลหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายตัวชี้วัดดีเด่น จำนวน 5 รางวัล ได้แก่
- ดีเด่นด้านการจับกุมยาเสพติดข้อหาร้ายแรง ได้แก่ ตำรวจภูธรภาค 8 มี พล.ต.ต.จารุต ศรุตยาพร รอง ผบช.ภ.8 เป็นผู้แทนรับมอบ
- ดีเด่นด้านการจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับคดีความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามตัวชี้วัด ได้แก่ ตำรวจภูธรภาค 4 มี พล.ต.ต.กิตติศักดิ์ จำรัสประเสริฐ รอง ผบช.ภ.4 เป็นผู้แทนรับมอบ
- ดีเด่นด้านการดำเนินคดีฐานความผิดสมคบสนับสนุนช่วยเหลือหรือพยายามต่อจำนวนการจับกุมคดีความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด ได้แก่ กองบัญชาการตำรวจนครบาล มี พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ รอง ผบช.น. เป็นผู้แทนรับมอบ
- ดีเด่นด้านการดำเนินคดีความผิดตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 มูลฐานความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ได้แก่ ตำรวจภูธรภาค 5 มี พล.ต.ต.ธนะรัชต์ ชุ่มสวัสดิ์ รอง ผบช.ภ.5 เป็นผู้แทนรับมอบ
- ดีเด่นผลการดำเนินดำเนินการยึดอายัดทรัพย์สินคดียาเสพติด มี พล.ต.ต.ปิติ นฤขัตรพิชัย รอง ผบช.ภ.7 เป็นผู้แทนรับมอบ
ขณะที่ พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ รอง ผบช.น. ในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า การปราบปรามยาเสพติดนั้น จำเป็นที่จะต้องทำงานอย่างมุ่งมั่นมานะ เสียสละ เพราะต้องมีการวางแผนและการหาข่าวเป็นเวลานาน ซึ่งรางวัลที่ ผบ.ตร. ได้ตั้งใจมอบให้นั้น ถือว่าเป็นกำลังใจให้แก่ข้าราชการตำรวจที่พร้อมจะปกป้องประชาชนและสังคมให้ห่างจากยาเสพติด รวมถึงการดำเนินการในการนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัด และการให้ความรู้แก่เยาวชนและชุมชน เพื่อสร้างเกราะป้องกันที่แข็งแกร่งให้สังคมต่อไป