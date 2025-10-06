ผบช.ตร.ภ.4คนใหม่ขึงขังสั่งปราบยาเสพติดจริงจัง-เอกซเรย์ให้ชัดคนค้า-คนเสพ

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-บิ๊กตำรวจภาค4 คนใหม่ขึงขังสั่งตำรวจสังกัดทุกโรงพักเอกซเรย์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในพื้นที่แยกออกมาจากประชาชน แบ่งให้ชัดกลุ่มผู้ค้า-ผู้เสพแล้วใช้กฎหมายจัดการเด็ดขาด พร้อมนำเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายทั้งปราบยาเสพติด-ปราบการกระทำผิดทางออนไลน์
วันนี้( 6 ต.ค.)ที่ลานหน้าศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 4 ได้พิธีรับหน้าที่ในราชการ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 หลังมีการแต่งให้ พล.ต.ท.สันติ ชัยนิรามัย ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.68 เป็นต้นไป โดยมีตำรวจในสังกัดทั้ง 11 จังหวัดภาคอีสานตอนบน มาต้อนรับผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 คนใหม่ หลังจากนั้นผู้บัญชาการตำรวจภูธร 4 ได้มอบนโยบายให้กับตำรวจเพื่อนำไปใช้ในการดูแลประชาชนให้เกิดความสงบสุข ตามดำริของ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
พล.ต.ท.สันติ ชัยนิรามัย ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 คนใหม่กล่าวว่า จากนี้ได้มีนโยบายให้ตำรวจในสังกัดเอกซเรย์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ไม่ว่าจะเป็นผู้ค้าหรือผู้เสพ จะต้องมีการแยกออกมาจากประชาชนทั่วไป ผู้เสพ-ผู้ค้าจะต้องดำเนินการตามกฎหมายให้ถึงที่สุด โดยการทำงานด้านปราบปรามยาเสพติดจะนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้มากขึ้น เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย รวมถึงการปราบปรามการกระทำผิดทางออนไลน์ หลังพบมีประชาชนถูกหลอกลวงจำนวนมาก
ในส่วนของสวัสดิการของข้าราชการตำรวจ ก็จะใช้นโยบายเดียวกับของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเช่นกัน ผู้ใต้บังคับบัญชาจะต้องมีสวัสดิการที่ดีเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างความโปร่งใสในการทำงาน ที่สามารถตรวจสอบได้ และจะต้องมีการประชาสัมพันธ์การทำงาน ให้ประชาชนได้รับทราบด้วย และเมื่อประชาชนมีความเดือนร้อน และเข้ามาแจ้งความร้องทุกข์กับตำรวจ ผู้กำกับการสถานีตำรวจ จะต้องแก้ไขปัญหาของประชาชนให้ได้ด้วยเช่นกัน
เนื่องจากผู้กำกับสถานีตำรวจแต่ละแห่ง ถือเป็นจุดแรกที่ประชาชนจะต้องเข้ามาแจ้งความร้องทุกข์ หากเรื่องไม่สามารถแก้ไขได้และมีการร้องเรียนเข้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าตำรวจท้องที่แก้ปัญหาไม่ได้ เรื่องก็จะสะท้อนกลับมายังผู้กำกับ ซึ่งก็จะต้องมีการรับผิดชอบ กับเรื่องที่เกิดขึ้นด้วย