TrueMoney ร่วมตำรวจฯ ปราบบัญชีม้า ที่ใช้กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์

ทรูมันนี่ ร่วมสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เดินหน้าปราบปรามบัญชีม้าต่อเนื่อง พร้อมทำงานใกล้ชิดร่วมกับงเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ เพื่อขยายผลและจับกุมเครือข่ายผู้กระทำผิด รวมถึงนายหน้าที่ว่าจ้างประชาชนเปิดบัญชีเพื่อใช้ในการกระทำผิด
ทั้งนี้ ทรูมันนี่ ให้ความสำคัญสูงสุดกับการยกระดับความปลอดภัยของระบบการเงินดิจิทัล โดยผสานเทคโนโลยี AI ข้อมูล และทีมผู้เชี่ยวชาญด้านความเสี่ยงและการทุจริต เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมบัญชีที่ผิดปกติอย่างต่อเนื่อง และสกัดกั้นบัญชีม้าได้อย่างทันท่วงที
พร้อมมุ่งมั่นให้ความร่วมมือ และทำงานอย่างใกล้ชิดกับตำรวจทุกภาคส่วน อาทิ ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปอส.ตร.), Warroom IAC (ศูนย์บริหารเหตุการณ์แก๊งคอลเซ็นเตอร์และค้ามนุษย์นานาชาติ) ฯลฯ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและติดตามเส้นทางการเงินร่วมกับสถาบันการเงินต่างๆ
ในการขยายผลและจับกุมเครือข่ายผู้กระทำผิดร่วมกับเจ้าหน้าที่ และจะยังคงเดินหน้าทำงาน ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันสร้างระบบนิเวศการเงินดิจิทัลที่โปร่งใส ปลอดภัย และเชื่อถือได้สำหรับคนไทยทุกคน
ในกรณีล่าสุด จากการสืบสวนสอบสวนทราบว่านายหน้าจัดหาผู้เปิดบัญชีม้า (บัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท) มีหน้าที่จัดหาผู้ที่มีบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท จากราษฎรในพื้นที่ จว.สกลนคร โดยมีค่าตอบแทนในการยินยอมให้ใช้บัญชีทรูมันนี่วอลเล็ท ครั้งละ 1,000 บาท เพื่อส่ง QR Code ให้กับหัวหน้าเครือข่าย ชาวจีน ซึ่งอยู่ระหว่างการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานติดตามจับกุมตัว
โดยทั้งหมดมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับขบวนการฉ้อโกงทางออนไลน์หลายรูปแบบ เช่น การหลอกให้ลงทุนออนไลน์ การหลอกขายสินค้า และการแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ
เบื้องต้น ตำรวจภูธรภาค 4 ยังคงมุ่งมั่นดำเนินการปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมทางเทคโนโลยีทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งขอความร่วมมือจากประชาชน หากพบเบาะแสเกี่ยวกับบัญชีม้า หรือการหลอกลวงออนไลน์ สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่สถานีตำรวจทุกแห่ง หรือสายด่วน 1441 / 191 เพื่อร่วมกันป้องกันมิให้ประชาชนตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ