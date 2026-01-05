"บอย ศิริชัย" นำศิลปินหมอลำพร้อมใจกราบสรีระสังขาร “หลวงพ่อเจริญ” เกจิผู้พิทักษ์ภูมิปัญญาอีสาน

อุดรธานี-บอย ศิริชัย หมอลำใจเกินร้อย นำศิลปินหมอลำชื่อดังทั่วภาคอีสาน กราบสรีระสังขาร หลวงพ่อ “เจริญ ฐานยุตโต” พระผู้เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของศิลปินหมอลำ พร้อมตั้งโรงทานแจกอาหารและเครื่องดื่มแก่ประชาชนและผู้ศรัทธาที่เดินทางมากราบมากราบสักการะสรีระสังขาร
วันนี้ (5 ม.ค.) ที่วิหารเฉลิมพระเกียรติ วัดโนนสว่าง ต.หมากหญ้า อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี สถานที่ตั้งบำเพ็ญกุศลสรีระสังขาร พระพิพัฒน์วชิราคม หรือหลวงพ่อเจริญ ฐานยุตโต บรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าอาลัย โดยวันนี้มีคณะศิลปินหมอลำชื่อดังจากหลายคณะ เดินทางมาร่วมกราบสักการะสรีระสังขาร หลวงพ่อเจริญ ฐานยุตโต พระเถระผู้เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของชาวอีสานและวงการหมอลำ
ประกอบด้วยพ่อเอ๊ะ แห่งระเบียบวาทะศิลป์ นำเหล่าศิลปินลูกศิษย์ อาทิบอย ศิริชัย หมอลำใจเกินร้อย, นก พงศกร หมอลำเสียงวิหค, บู๊ท จักรพันธ์ ซานเล้าบันเทิงศิลป์, แมน จักรพันธ์ ขวัญใจแฟน, แต้ว สุกัญญา หมอลำเสียงแจ๋ว และท็อป ธนาชัย หมอลำเสียงสะกิดใจ พร้อมคณะศิษยานุศิษย์ เข้ากราบด้วยความอาลัย ซึ่งการรวมตัวครั้งนี้สะท้อนพลังแห่งความกตัญญู และความสัมพันธ์อันลึกซึ้งระหว่างพระศาสนา ศิลปวัฒนธรรมหมอลำ และวิถีชีวิตชาวอีสาน
ภายหลังประกอบพิธีกราบสักการะแล้วเสร็จ เหล่าศิลปินหมอลำและคณะศิษยานุศิษย์ ได้ร่วมกันจัดตั้งโรงทาน แจกอาหารและเครื่องดื่มแก่ประชาชนและผู้มีจิตศรัทธาที่เดินทางมากราบสักการะสรีระสังขารหลวงพ่อเจริญ อย่างต่อเนื่อง บรรยากาศเป็นไปด้วยความอิ่มเอมใจ
หลวงพ่อเจริญ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิปัญญาพื้นบ้าน อาทิ การทำกลองกิ่งโบราณ การเขียนและอ่านตำราใบลาน การอนุรักษ์ประเพณีฮีต 12 คอง 14 การส่งเสริมประเพณีเส็งกลองกิ่งในงานสำคัญ ตลอดจนการรวบรวมองค์ความรู้เรื่อง “กลองกิ่งเมืองอุดรธานี” จนผลักดันขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดอุดรธานี และได้รับการขึ้นทะเบียนในระดับชาติ เมื่อปี 2565
ทั้งนี้หลวงพ่อเจริญ ถือเป็นพระเถระผู้มีบทบาทสำคัญในการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาอีสาน โดยเมื่อวันที่ 29 ต.ค. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาศิลปกรรมพื้นถิ่น เพื่อเชิดชูคุณูปการของท่าน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา หลวงพ่อเจริญ ฐานยุตโต เป็นที่เคารพศรัทธาของลูกศิษย์จำนวนมาก ทั้งศิลปินนักร้อง และหมอลำทั่วสารทิศ พร้อมใจยกย่องท่านในฐานะ “ครูภูมิปัญญาแห่งอีสาน” ผู้ฝากคุณค่าไว้ให้แผ่นดินอย่างยั่งยืน