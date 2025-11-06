“หลวงปู่เสน” มอบแบคโฮลให้แม่ทัพภาคที่ 2 เสริมภารกิจสร้างรั้วชายแดนไทย-กัมพูชา

อุดรธานี-พล.ท.วีระยุทธ รักศิลป์ แม่ทัพภาคที่ 2 เดินทางสักการะ “หลวงปู่เสน” ที่วัดป่าหนองแซง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี พร้อมรับมอบรถแบคโฮล นำไปใช้เสริมภารกิจก่อสร้างรั้วชายแดน ปลุกขวัญกำลังใจทหารแนวหน้า
วันนี้ (6 พ.ย.) ที่วัดป่าหนองแซง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี พลโทวีระยุทธ รักศิลป์ แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมคณะ เดินทางเข้ากราบสักการะและขอพร “หลวงปู่เสน” พะระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งภาคอีสาน เพื่อความเป็นสิริมงคล และเดินทางมารับมอบ “รถแบคโฮล” และยุทธปัจจัย ซึ่งหลวงปู่เสนและศิษยานุศิษย์ร่วมกันบริจาค เพื่อสนับสนุนภารกิจของกองทัพภาคที่ 2 ก่อสร้าง “รั้วของประเทศไทย” ตามแนวชายแดนในพื้นที่รับผิดชอบ เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจเสริมสร้างความมั่นคงประเทศ และเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมพื้นที่ชายแดน
พลโทวีระยุทธ รักศิลป์ แม่ทัพภาคที่ 2 กล่าวว่า รถแบคโฮลที่ได้รับมอบครั้งนี้จะเป็นกำลังสำคัญในการเร่งรัดก่อสร้างถนนและโครงสร้างพื้นฐานแนวชายแดน ซึ่งมีระยะทางกว่า 300 กิโลเมตร รวมทั้งเส้นทางเข้าพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญกว่า 100 เส้นทาง นอกจากนี้ยังมีภารกิจเร่งด่วนด้านไฟฟ้าและประปา ที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของเจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่ห่างไกล
ฤดูแล้งปีนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการก่อสร้างถนนแนวชายแดน ซึ่งบางพื้นที่ต้องอาศัยเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงสิ่งของ น้ำ และอาหารให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่หน้าแนว พร้อมขอบคุณหลวงปู่เสน ที่มีเมตตาและให้การสนับสนุนกองทัพภาคที่ 2 ทั้งด้านจิตใจและเครื่องมือยุทโธปกรณ์
ในโอกาสนี้ หลวงปู่เสนได้เมตตาให้โอวาทและมอบวัตถุมงคล รวมถึงพระพุทธรูปบูชาแก่แม่ทัพภาคที่ 2 เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมมอบวัตถุมงคลส่วนหนึ่งให้แม่ทัพนำไปมอบแก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่แนวชายแดน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปกป้องอธิปไตยของชาติอย่างเข้มแข็ง
ระหว่างพิธีหลวงปู่เสนได้กล่าวสัมโมทนียคาถาเชิงธรรมะและอารมณ์ขัน ว่า “การก่อสร้างไม่ใช่แค่กำลังพล ต้องมีเครื่องจักรมาช่วยด้วย หลวงปู่จึงรวบรวมเงินจากญาติโยมร่วมกันบริจาคซื้อรถแบคโฮล มูลค่า 3.3 ล้านบาท หลายคนถามว่าถ้าเขมรเข้ามาตอนเรากำลังก่อสร้างจะทำอย่างไร หลวงปู่บอกว่าถ้าพูดกันไม่รู้เรื่องก็ให้ลูกเราไปคุย... ลูกซองนั่นแหละ” สร้างเสียงหัวเราะและบรรยากาศอบอุ่นในหมู่ผู้ร่วมพิธี
แม่ทัพภาคที่ 2 ยังได้กล่าวยืนยันกับสื่อมวลชนถึงสถานการณ์ชายแดนว่า “ขณะนี้ไม่มีการเคลื่อนไหวใช้กำลังแต่อย่างใด ดินแดนบริเวณประสาทตาควายเป็นของประเทศไทยอย่างชัดเจน กองทัพภาคที่ 2 ไม่ได้นิ่งนอนใจ และได้เตรียมแผนป้องกันพร้อมตลอดเวลา” พร้อมฝากขอบคุณประชาชนที่แสดงออกถึงความห่วงใยและให้กำลังใจแก่ทหารผู้ปฏิบัติหน้าที่แนวหน้า โดยเฉพาะช่วงวันที่ 8 พฤศจิกายนนี้ จะมีประชาชนเดินทางมาให้การสนับสนุน