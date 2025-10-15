“มทภ.2” มอบตะกรุดหลวงปู่เจียม-สิ่งของ ปลูกขวัญทหารชายแดนไทย-กัมพูชา พร้อมเคลียร์ใจ “กัน จอมพลัง” ที่ปราสาทตาเมือนธม

แม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกำลังพลชายแดนไทย–กัมพูชา ย้ำ “ไม่เสียดินแดนแม้ตารางเซนติเมตรเดียว”พร้อมร่วมรับประทานอาหารและพูดคุยเปิดใจ “กัน จอมพลัง” ที่ฐานปราสาทตาเมือนธม หลังมามอบของช่วยทหารและตรวจดูบังเกอร์ที่สร้างไว้
วันนี้( 15 ต.ค 2568 ) พลโท วีระยุทธ รักศิลป์ แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมคณะได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจทหารที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนไทย–กัมพูชา โดยได้เดินทางไปยังหน่วยเฉพาะกิจที่ 2 (ฉก.2) อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ รวมถึงฐานปฏิบัติการบริเวณปราสาทตาเมือนธม เพื่อมอบสิ่งของบำรุงขวัญแก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่แนวหน้า
พล.ท.วีระยุทธ กล่าวว่า ตนรู้สึกภาคภูมิใจในความเสียสละ กล้าหาญ และความอดทนของทหารทุกนายที่ปฏิบัติภารกิจปกป้องอธิปไตยของชาติอย่างเข้มแข็ง พร้อมย้ำคำมั่นว่า “เราจะไม่เสียดินแดนแม้แต่ตารางเซนติเมตรเดียว” และขอให้ทุกนายรักษาความพร้อม โดยฝึกและซักซ้อมตามแผนอยู่เสมอ เพื่อให้สามารถรับมือทุกสถานการณ์ได้อย่างมั่นใจ
ในโอกาสนี้ แม่ทัพภาคที่ 2 ได้มอบเครื่องปั่นไฟฟ้า สิ่งของบำรุงขวัญ และเครื่องรางตะกรุดหลวงปู่เจียม รุ่น “ทหารของพระเจ้าอยู่หัว” ให้แก่กำลังพล เพื่อเป็นสิริมงคลและขวัญกำลังใจ พร้อมถ่ายทอดความห่วงใยจากผู้บังคับบัญชาทุกระดับและประชาชนทั่วประเทศที่ส่งกำลังใจมายังทหารแนวหน้า
ระหว่างการลงพื้นที่ยังมี นายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ หรือ “กัน จอมพลัง” เดินทางมามอบของให้กับทหารในพื้นที่ และขึ้นตรวจดูบังเกอร์กับห้องน้ำที่สร้างไว้ที่ปราสาทตาเมือนธม ก่อนจะได้พบกับ พล.ท.วีระยุทธ ซึ่งทั้งสองได้พูดคุยเปิดใจ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในบรรยากาศเป็นกันเอง และร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน โดยแม่ทัพภาคที่ 2 ได้มอบตะกรุดหลวงปู่เจียม รุ่นทหารของพระเจ้าอยู่หัวให้ “กัน จอมพลัง” เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจและกำลังใจในการทำความดีเพื่อประเทศชาติอีกด้วย