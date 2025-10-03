คนหล่มสักวิจารณ์กันทั้งเมือง!ดาบพ่อขุนผาเมือง-ผ้าผูกเอว “พ่อขุนผาเมือง”หายปริศนา

เพชรบูรณ์ - บังอาจเกินไปแล้ว..ชาวหล่มสักแตกตื่น-ปลัดอำภอฯแจ้งความแล้ว หลังพบดาบรูปปั้นพ่อขุนผาเมืององค์จำลอง รวมทั้งผ้าผูกเอวรูปปั้นทั้งองค์ใหญ่-องค์เล็ก หายปริศนา คาดคนร้ายดอดลักตัดตอนเช้ามืด
วันนี้(3 ต.ค.) ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ากราบสักการะอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ต่างตกใจและวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวาง หลังพบว่า “ดาบทของรูปปั้นพ่อขุนผาเมืององค์จำลอง” ซึ่งประดิษฐานอยู่ด้านหน้าองค์จริงเพื่อให้ประชาชนได้ปิดทองบูชา ได้หายไปอย่างไร้ร่องรอย เหลือเพียงส่วนด้ามเท่านั้น
ต่อมานายหมวดโทไปรยา ภัครธากูร ปลัดอำเภอหล่มสัก ได้รับมอบหมายจากนายอำเภอหล่มสัก เข้าแจ้งความกับ พ.ต.ท.เกษมสิทธิ์ แสงเถื่อนพงศ์ พนักงานสอบสวน สภ.หล่มสัก ว่า มีคนร้ายลอบตัดมีดดาบที่เป็นทองเหลือง ติดรูปปั้นพ่อขุนผาเมืององค์จำลอง ที่ตั้งอยู่ด้านหน้าองค์จริง รวมทั้งลักผ้าผูกเอวทั้งองค์จริงและองค์จำลองหายไปด้วย
ดังนั้นทางอำเภอจึงเข้าแจ้งความไว้เป็นหลักฐาน และให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมติดตามจับกุมตัวผู้ก่เหตุ-นำดาบทองเหลือง/ผ้าบั่น กลับคืนมาโดยเร็ว
นางนภัสนันท์ หรืออ้อม มาดี ผู้จำหน่ายของสักการะบูชาหน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง เล่าว่า ตนทราบเรื่องระหว่างมากราบสักการะตามปกติ จึงรีบแจ้งตำรวจมาตรวจสอบ เบื้องต้นสิ่งของที่สูญหายมี ตัวดาบองค์จำลอง และ ผ้าคาดเอวสีม่วง ที่ใช้ในพิธีบวงสรวงประจำปี
ด้านนายจิรัฏฐ์ เจ้าของร้านค้าไม้บริเวณหลังอนุสาวรีย์ เปิดเผยว่า เวลาประมาณตีสองถึงตีสาม ได้ยินสุนัขเห่าผิดปกติ คาดว่าอาจเป็นช่วงเวลาที่คนร้ายเข้ามาก่อเหตุลักตัดดาบองค์พ่อขุนผาเมืองจำลอง และผ้าผูกเอว
สำหรับอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง ถือเป็นแลนด์มาร์กสำคัญของเมืองหล่มสัก ประชาชนและนักท่องเที่ยวมากราบสักการะเป็นประจำ การสูญหายของ “ดาบองค์จำลอง” ครั้งนี้จึงสร้างความห่วงใยและเป็นที่จับตาของคนในพื้นที่อย่างมาก