(คลิป)บุกรวบหนุ่มวัย34ปีตระเวนลักมิเตอร์น้ำทั่วเมืองขอนแก่น50ชิ้น ถอดทองเหลืองขายร้านของเก่าโลฯ30บาท

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-ตำรวจสืบสวนเมืองขอนแก่น บุกจับ “หนุ่ม วงษ์หาญ”ถึงห้องพัก หลังสืบทราบว่าเป็นหัวขโมยมิเตอร์น้ำชาวบ้านทั่วเมืองขอนแก่น สารภาพตระเวนขโมยมิเตอร์น้ำตอนกลางคืน รวมแล้ว50กว่าชิ้นนำมาแกะเอาแต่ทองเหลือขายร้านค้าของเก่าในพื้นที่ ต.บ้านเป็ดได้กิโลฯละ 30 บาท
มีรายงานแจ้งว่าในห้วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้มีประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่เข้าแจ้งความตำรวจ สภ.เมืองขอนแก่นให้ช่วยติดตามจับกุมคนร้ายมาขโมยมิเตอร์น้ำประปาจำนวนหลายราย ผู้เสียหายบางรายได้นำภาพวงจรปิดที่บันทึกภาพ รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง หรือรถซาเล้งของคนร้ายขับขี่ไปขโมยมิเตอร์น้ำปาะปา ในพื้นที่ชุมชนสามเหลี่ยม เขตเทศบาลนครขอนแก่น โดยจอดหน้าบ้าน ก่อนจะลงไปถอดมิเตอร์น้ำประปาแล้วขับรถหลบหนี
หลังได้รับรายงาน พ.ต.อ.ยศวัจน์ แก้วสืบธัญนิจ ผกก.สภ.เมืองขอนแก่น ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เร่งรัดสืบสวนติดตามคนร้ายมาดำเนินคดี ตามกฎหมายโดยเร็ว เพราะสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก
เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนฯลงพื้นที่สืบสวนหาข่าวอย่างต่อเนื่อง ต่อมาเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2568 ได้ข้อมูลตำหนิรูปพรรณผู้ก่อเหตุและรถจักรยานยนต์ ที่ใช้ในก่อเหตุ จากการตรวจสอบภาพกล้องวงจรปิด พบเส้นทางหลบหนี และสามารถระบุตำแหน่งถิ่นที่อยู่ในพื้นที่รอยต่อ ต.บ้านเป็ด ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น
จนกระทั่งล่าสุดวันที่ 26 กันยายน 2568 เวลาประมาณ 16.00 น. ชุดสืบสวนได้ติดตามพบผู้ต้องหาที่ห้องเช่าเลขที่ 160 หมู่ 2 บ้านสะอาด ต.เมืองเก่า ตรวจสอบพบรถจักรยานยนต์พ่วงข้างตรงกับที่ใช้ก่อเหตุ และพบชายไทยนอนอยู่ภายในห้อง ทราบชื่อภายหลังว่า นายภูมินทร์ หรือหนุ่ม อายุ 34 ปี
จากการตรวจค้น พบของกลางหม้อน้ำทองเหลืองจากมิเตอร์น้ำในสภาพถูกตัด เจียรตราราชการ และเผาเพื่อลบพิรุธ สอบถามผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่า ได้ก่อเหตุลักมิเตอร์น้ำในพื้นที่ สภ.เมืองขอนแก่นจริง โดยออกก่อเหตุในเวลากลางคืน ครั้งละ 8–10 ชิ้น รวมแล้วมากกว่า 50 ชิ้น และนำไปขายต่อที่ร้านรับซื้อของเก่าในพื้นที่ บ้านคำไฮ ต.บ้านเป็ด ขายได้ราคากิโลกรัมละ 30 บาท โดยเงินที่ได้นำไปใช้จ่ายในครอบรัว
เจ้าหน้าที่จึงได้ทำการจับกุมตัวพร้อมตรวจยึดของกลาง โดยกล่าวหาว่า " ลักทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยใช้ยานพาหนะเพื่อการเพื่อความสะดวกในการพาทรัพย์นั้นไปหรือรับของโจร" และอยู่ระหว่างขยายผลดำเนินคดีต่อไป