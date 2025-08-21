ระทึก! คนร้ายฉวยโอกาสขโมยรถ HR-V รองนายกเทศมนตรีพระพุทธบาท ตำรวจไล่ล่ารวบได้ทันควัน

สระบุรี – คนขับรถรองนายกเทศมนตรีพระพุทธบาท จอดรถลงไปดูที่ฮวงซุ้ยหลังวัดพุทธนิคม ถูกคนร้ายฉวยโอกาสย่องขึ้นรถ HR-V ขับหนี ตำรวจระดมสกัดกว่า 1 ชั่วโมง สุดท้ายจับกุมได้ภายในวัดเพชร พบมีอาการพูดจาเลื่อนลอย คล้ายป่วยทางจิต
วันนี้(21 ส.ค.) ตำรวจ สภ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี ได้รับแจ้งจาก นายสถิตย์ ขาวดี พนักงานขับรถของ นางเบญจรัตน์ วงษ์ประยูร รองนายกเทศมนตรีเมืองพระพุทธบาท ว่ารถยนต์เอนกประสงค์ ยี่ห้อฮอนด้า HR-V สีขาว ทะเบียน กษ 6624 สระบุรี ถูกคนร้ายขโมยไป ขณะจอดอยู่บริเวณหลังวัดพุทธนิคม ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท
เจ้าหน้าที่ตำรวจรีบกระจายข่าววิทยุสกัดจับทันที โดยใช้ทั้งระบบ GPS ที่ติดตั้งมากับตัวรถ และกล้องวงจรปิดตามเส้นทางหลบหนีช่วยแกะรอย ระหว่างตรวจสอบพื้นที่พบรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง ฮอนด้าเวฟ 100 สีน้ำเงิน ทะเบียน กยม 618 สระบุรี จอดทิ้งไว้ คาดว่าเป็นพาหนะที่คนร้ายใช้ก่อนก่อเหตุ
การติดตามเป็นไปอย่างกระชั้นชิดกว่า 1 ชั่วโมง จนสามารถจับกุมตัวผู้ก่อเหตุได้ภายในวัดเพชร ต.บ้านยาง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี ทราบชื่อคือ นายอำพล ถ้ำผอง อายุ 29 ปี เบื้องต้นให้การวกวน คล้ายมีอาการป่วยทางจิต โดยอ้างว่ารถคันดังกล่าวเป็นของตระกูลวงศ์ประยูรและตนเพียงต้องการนำไปดูแล
ตรวจสอบสภาพรถพบความเสียหายที่ประตูด้านขวายุบ และด้านหน้าซ้ายจากการเฉี่ยวชนระหว่างหลบหนี ขณะที่นายสถิตย์ ผู้เสียหายซึ่งพยายามวิ่งเข้าขวางรถได้รับบาดเจ็บถลอกฟกช้ำรวม 4 แห่ง
นายสถิตย์ เล่าว่า ขณะขับรถกลับจากกรุงเทพฯ ได้รับคำสั่งให้นำรถไปดูสถานที่ฮวงซุ้ยของคุณยายตระกูลวงศ์ประยูร จึงจอดรถไว้โดยไม่ดับเครื่องยนต์ แต่พกกุญแจติดตัวลงไปดูพื้นที่เพียงครู่เดียว กลับเห็นรถถูกคนร้ายขับถอยหนีออกไป ตนพยายามเข้าขวางแต่ถูกเฉี่ยวล้มได้รับบาดเจ็บ
ด้าน นางเบญจรัตน์ วงษ์ประยูร เจ้าของรถ เปิดเผยว่า รู้สึกคลายกังวลที่ตำรวจสามารถติดตามจับกุมและนำรถกลับคืนมาได้ แต่ในช่วงนี้ยังต้องขอจัดการเรื่องของคุณแม่ที่เพิ่งเสียชีวิตก่อนเป็นลำดับแรก
เบื้องต้นตำรวจได้ควบคุมตัวนายอำพล ส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป