แม่ทัพภาค2รับมอบรถแบ็คโฮจาก"หลวงปู่เสน"ช่วยสร้างรั้วชายแดน

อุดรธานี - แม่ทัพภาคที่ 2 สักการะ “หลวงปู่เสน” รับมอบรถแบคโฮ เสริมภารกิจก่อสร้างรั้วชายแดน – ปลุกขวัญกำลังใจทหารแนวหน้า
วันนี้ (6 พ.ย.) ที่ วัดป่าหนองแซง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี พลโทวีรยุทธ รักศิลป์ แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมคณะ เดินทางเข้ากราบสักการะและขอพร “หลวงปู่เสน” พะระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งภาคอีสาน เพื่อความเป็นสิริมงคล และเนื่องในโอกาสเดินทางมารับมอบ “รถแบคโฮ” และยุทธปัจจัย ซึ่งหลวงปู่เสนและศิษยานุศิษย์ร่วมกันบริจาค เพื่อสนับสนุนภารกิจของกองทัพภาคที่ 2 ในการก่อสร้าง “รั้วของประเทศไทย” ตามแนวชายแดนในพื้นที่รับผิดชอบ
โครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศ และเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมในพื้นที่ชายแดน
โดยแม่ทัพภาคที่ 2 ระบุว่า รถแบคโฮที่ได้รับมอบในครั้งนี้จะเป็นกำลังสำคัญในการเร่งรัดก่อสร้างถนนและโครงสร้างพื้นฐานในแนวชายแดน ซึ่งมีระยะทางกว่า 300 กิโลเมตร รวมทั้งเส้นทางเข้าพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญกว่า 100 เส้นทาง นอกจากนี้ ยังมีภารกิจเร่งด่วนด้านไฟฟ้าและประปา ที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของเจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่ห่างไกล
พลโทวีระยุทธ กล่าวเพิ่มเติมว่า ฤดูแล้งปีนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการก่อสร้างถนนแนวชายแดน ซึ่งบางพื้นที่ต้องอาศัยเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงสิ่งของ น้ำ และอาหารให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่หน้าแนว พร้อมขอบคุณหลวงปู่เสนที่มีเมตตาและให้การสนับสนุนกองทัพภาคที่ 2 ทั้งด้านจิตใจและเครื่องมือยุทโธปกรณ์
ในโอกาสนี้ หลวงปู่เสนได้เมตตาให้โอวาทและมอบวัตถุมงคล รวมถึงพระพุทธรูปบูชาแก่แม่ทัพภาคที่ 2 เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมมอบวัตถุมงคลส่วนหนึ่งให้แม่ทัพนำไปมอบแก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่แนวชายแดน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปกป้องอธิปไตยของชาติอย่างเข้มแข็ง
ระหว่างพิธี หลวงปู่เสนได้กล่าวสัมโมทนียคาถาเชิงธรรมะและอารมณ์ขัน ว่า “การก่อสร้างไม่ใช่แค่กำลังพล ต้องมีเครื่องจักรมาช่วยด้วย หลวงปู่จึงรวบรวมเงินจากญาติโยมร่วมกันบริจาคซื้อรถแบคโฮ มูลค่า 3.3 ล้านบาท”
ก่อนกล่าวติดตลกว่า “หลายคนถามว่าถ้าเขมรเข้ามาตอนเรากำลังก่อสร้างจะทำอย่างไร หลวงปู่บอกว่าถ้าพูดกันไม่รู้เรื่องก็ให้ลูกเราไปคุย... ลูกซองนั่นแหละ” สร้างเสียงหัวเราะและบรรยากาศอบอุ่นในหมู่ผู้ร่วมพิธี
แม่ทัพภาคที่ 2 ยังได้กล่าวยืนยันกับสื่อมวลชนถึงสถานการณ์ชายแดนว่า “ขณะนี้ไม่มีการเคลื่อนไหวใช้กำลังแต่อย่างใด ดินแดนบริเวณประสาทตาควายเป็นของประเทศไทยอย่างชัดเจน กองทัพภาคที่ 2 ไม่ได้นิ่งนอนใจ และได้เตรียมแผนป้องกันพร้อมตลอดเวลา” พร้อมฝากขอบคุณประชาชนที่แสดงออกถึงความห่วงใยและให้กำลังใจแก่ทหารผู้ปฏิบัติหน้าที่แนวหน้า โดยเฉพาะในช่วงวันที่ 8 พฤศจิกายนนี้ ที่จะมีประชาชนเดินทางมาให้การสนับสนุน
พิธีดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนความร่วมมือระหว่าง “ศาสนา–กองทัพ–ประชาชน” ที่ผนึกกำลังกันเพื่อความมั่นคงของชาติ ทั้งด้านวัตถุและจิตใจ อันเป็นพลังสำคัญในการปกป้องแผ่นดินไทยให้มั่นคงยั่งยืนต่อไป