“ชุดไทยพระราชนิยม” มรดกวัฒนธรรมไทยอันทรงคุณค่า เดินหน้าสู่การเป็นมรดกของโลก

ชุดไทยพระราชนิยมทุกชุด ล้วนหยั่งรากจากเครื่องแต่งกายของสตรีไทยในราชสำนักโบราณ ผสมเทคนิคตะวันตก ตัดเย็บอย่างวิจิตรบรรจง งดงามร่วมสมัย เหมาะสมกับผู้สวมใส่ทั้งในสังคมไทยและบรอดเวย์สากล และในปี พ.ศ. 2566 ชุดไทยพระราชนิยม ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ” และกำลังถูกเสนอเป็น “มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้” ของยูเนสโกในปี 2569 นี้
หากต้องการชมความงามของชุดไทยพระราชนิยมอย่างใกล้ชิด สามารถเยี่ยมชมได้ที่ “พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ” ซึ่งช่วงนี้เปิดให้เข้าชมฟรีอีกด้วย และนี่คือมนต์เสน่ห์ความงดงามของ “ชุดไทยพระราชนิยม” มรดกแห่งพระราชปณิธานที่ทรงสืบสาน สนับสนุน และอนุรักษ์ให้ชุดไทยคงความสง่างาม เป็นร่วมสมัย คู่สังคมไทย และงดงามในสายตาชาวโลกตราบนานเท่านาน
