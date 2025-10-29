วธ.ชวนแต่งชุดไทยไปลอยกระทง ภายใต้แนวคิด “ลอยกระทง ไท ไทย คารวาลัย พระแม่ของแผ่นดิน”

วธ. ชวนสืบสานประเพณีลอยกระทง 68 ภายใต้แนวคิด “ลอยกระทง ไท ไทย คารวาลัย พระแม่ของแผ่นดิน” ขอทุกคนร่วมแต่งชุดไทย-ผ้าไทยในรูปแบบที่เหมาะสม หรือชุดสุภาพ ร่วมงานในปีนี้
นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม กำหนดจัดงานประเพณีลอยกระทง 2568 ภายใต้แนวคิด “ลอยกระทง ไท ไทย คารวาลัย พระแม่ของแผ่นดิน” ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2568 ณ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร และส่งเสริมการจัดงาน “ลอยกระทง ไท ไทย” 18 จังหวัดวิถีถิ่น 5 จังหวัดอัตลักษณ์ และเขตพื้นที่ต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร โดยมุ่งเน้นสนับสนุนให้แต่ละพื้นที่จัดกิจกรรมลอยกระทงตามอัตลักษณ์ที่สะท้อนภูมิปัญญาท้องถิ่น เปิดพื้นที่ให้ชุมชนได้แสดงออกทางวัฒนธรรม สร้างอาชีพ สร้างรายได้ แก่ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ วธ. ยังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดแนวทางการจัดงาน ครอบคลุม 4 มิติ ได้แก่ มิติด้านวัฒนธรรม-สังคม-เศรษฐกิจ-สิ่งแวดล้อม เพื่อให้ทุกหน่วยงาน จัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทงตามอัตลักษณ์ที่ดีงามของท้องถิ่น รวมถึงรณรงค์ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวคำนึงถึงความปลอดภัย รณรงค์ให้ลอยกระทง 1 กระทง 1 ครอบครัว และงดการใช้ขนมปังลอยกระทง เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม
นางสาวซาบีดา กล่าวต่อว่า การจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ยังสามารถทำได้ โดยขอให้ปรับรูปแบบกิจกรรมให้มีความเหมาะสมกับช่วงเวลาของการแสดงความอาลัยถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้วยความสงบ เรียบง่าย และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รวมถึง วธ. ได้ขอความร่วมมือคณะรัฐมนตรีและประชาชนทุกท่าน แต่งกายด้วยชุดไทยพระราชนิยมหรือผ้าไทย ในรูปแบบที่เหมาะสม หรือชุดสุภาพ สีขาว ดำ หรือสีสุภาพ เข้าร่วมงานประเพณีลอยกระทงในปีนี้
พร้อมเชิญชวนพี่น้องชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีลอยกระทง เพื่อเผยแพร่อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมไทยและเพื่อร่วมกันรักษา สืบสาน ประเพณีลอยกระทงให้คงคุณค่าความเป็นไทย ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาประเพณีลอยกระทงอันเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ตามนโยบาย “สืบสาน สร้างสรรค์ นำวัฒนธรรม สู่อนาคตอย่างยั่งยืน” เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ ผลักดันประเพณีลอยกระทงให้เป็นเทศกาลที่น่าประทับใจและเป็นภาพจำของนักท่องเที่ยวทั่วโลก
