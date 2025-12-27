ปี่พาทย์ก้องศาลา น้ำตาศิษย์หลั่ง ร่วมส่งดวงจิต “หลวงพ่อเจริญ ฐานยุตโต” พิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ

อุดรธานี-ศิษยานุศิษย์ร่วมส่งดวงจิต “หลวงพ่อเจริญ ฐานยุตโต ”ร่วมพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพแน่นศาลาวัดโนนสว่าง บรรยากาศเต็มไปด้วยความเศร้าโศก มีเสียงบรรเลงเพลงปี่พาทย์ดังคลอไปทั่วศาลา เพิ่มความสงบขรึม
และสะท้อนถึงความเคารพศรัทธา
วันนี้ (27 ธ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่ศาลาเฉลิมพระเกียรติ วัดโนนสว่าง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งบำเพ็ญกุศลสรีระสังขาร พระพิพัฒน์วชิราคม (หลวงพ่อเจริญ ฐานยุตโต) เต็มไปด้วยความสงบ สำรวม และเปี่ยมด้วยความโศกอาลัยของคณะศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศ
ตั้งแต่ช่วงเช้า คณะศิษยานุศิษย์ทั้งพระสงฆ์และฆราวาสได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดเตรียมสถานที่ภายในศาลาพิธีอย่างเรียบร้อย สมเกียรติและสมสมรรถนะ เพื่อรองรับการประกอบพิธีทางศาสนาอย่างสมบูรณ์
ต่อมาเวลา 11.00 น. ได้มีการเคลื่อนสรีระสังขารหลวงพ่อเจริญจากโรงพยาบาลอุดรธานี มายังศาลาเฉลิมพระเกียรติ วัดโนนสว่าง ก่อนตั้งสรีระสังขารเปิดโอกาสให้พระสงฆ์ ฆราวาส รวมถึงศิษยานุศิษย์ใกล้ชิด เข้าสรงน้ำสรีระสังขารเพื่อถวายความอาลัยเป็นครั้งสุดท้าย ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความเศร้าโศก โดยมีเสียงบรรเลงเพลงปี่พาทย์ดังคลอไปทั่วศาลา เพิ่มความสงบขรึม และสะท้อนถึงความเคารพศรัทธาอันลึกซึ้งที่ศิษยานุศิษย์มีต่อพระเถระผู้เป็นที่รักยิ่ง
ทั้งนี้ ทางวัดได้เปิดให้ประชาชนและศิษยานุศิษย์ร่วมสรงน้ำสรีระสังขารจนถึงเวลา 14.00 น. ก่อนจะเข้าสู่พิธีสำคัญในช่วงบ่าย โดยเวลา 16.00 น. ได้มีพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ พระพิพัฒน์วชิราคม (หลวงพ่อเจริญ ฐานยุตโต) ซึ่งได้รับความเมตตาจากเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราชฯ เป็นองค์ประธานในพิธี
เมื่อประธานในพิธีเดินทางถึงวิหารเฉลิมพระเกียรติ วัดโนนสว่าง เจ้าหน้าที่ได้อัญเชิญน้ำหลวงสรงศพเข้าสู่บริเวณพิธี และนำไปตั้งยังจุดที่กำหนดไว้ ก่อนที่ประธานในพิธีจะประกอบพิธีสรงน้ำสรงศพพระพิพัฒน์วชิราคม จากนั้นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้ดำเนินพิธีบรรจุสรีระสังขารตามขั้นตอน
ต่อมา ประธานในพิธีได้ทอดผ้าบังสุกุลจำนวน 10 ไตร โดยมีพระสงฆ์สมณศักดิ์ 10 รูป พิจารณาผ้าบังสุกุล และพระสงฆ์ทั้งหมดร่วมอนุโมทนา ก่อนที่ประธานในพิธีจะกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล
ภายหลัง ประธานในพิธีได้จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการกระบะมุกเบื้องหน้าตู้พระอภิธรรม ขณะที่พระพิธีธรรม 4 รูป สวดพระอภิธรรม ก่อนจะมีการทอดผ้าบังสุกุลและกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลอีกครั้ง ท่ามกลางความอาลัยของคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนจำนวนมากที่เดินทางมาร่วมแสดงความเคารพ และน้อมส่งดวงจิตของพระเถระผู้เป็นที่เคารพรักยิ่ง
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ภายหลังเสร็จสิ้นพิธี ยังคงมีประชาชนจำนวนไม่น้อยที่เดินทางมาร่วมแสดงความอาลัย และนำตัวเลขที่เชื่อมโยงกับงานพิธีไปเสี่ยงโชค ลุ้นความเป็นเศรษฐีในงวดประจำวันที่ 2 มกราคม 2569 โดยตัวเลขที่ได้รับความสนใจและพูดถึงกันมากที่สุด ได้แก่ 64, 44, 43 และ 33 ซึ่งหลายคนเชื่อว่าเป็นตัวเลขแห่งความหมายและความศรัทธา พร้อมหวังนำโชคในงวดหน้า
ทั้งนี้ ทางวัดโนนสว่างจะได้กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับกำหนดการและขั้นตอนการตั้งบำเพ็ญกุศลสรีระสังขารของพระพิพัฒน์วชิราคม (หลวงพ่อเจริญ ฐานยุตโต) ในลำดับต่อไป โดยเมื่อมีความชัดเจนในส่วนของกำหนดการพิธีต่าง ๆ แล้ว ผู้สื่อข่าวจะรายงานความคืบหน้าให้ทราบอีกครั้ง