พุทธศาสนิกชน แห่ร่วมทอดกฐินวัดหลวงพ่อกวย ยอดเงินทำบุญกว่า 20 ล้านบาท

ชัยนาท - ประชาชน-ศิษยานุศิษย์หลวงพ่อกวย เดินทางมาร่วมงานทำบุญทอดกฐินสามัคคีวัดโฆสิตาราม กันอย่างเนืองแน่น ยอดเงินทำบุญกฐินกว่า 20 ล้านบาท
วันนี้( 2 พ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดโฆสิตาราม ตำบลบางขุด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ว่ามีพุทธศาสนิกชนและศิษยานุศิษย์ของ หลวงพ่อกวย ชุตินธโร เดินทางมาร่วมงานทำบุญกันอย่างคับคั่งตั้งแต่เช้ามืด โดยต่างแต่งกายด้วยเสื้อผ้าโทนสุภาพ สีดำ-ขาว แสดงออกถึงความสำรวมและศรัทธาในพระพุทธศาสนา
ทางวัดได้จัดระบบถวายผ้ากฐินอย่างเป็นระเบียบ ตั้งแต่เวลา 06.00–11.00 น. โดยเปิดให้ประชาชนเข้ารับ เครื่องอัฐบริขาร ที่ทางวัดจัดเตรียมไว้ ประกอบด้วย ผ้าสบง บาตร และตาลปัตร ก่อนร่วมเวียนรอบพระอุโบสถ 3 รอบ เพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นจึงทยอยถวายผ้ากฐินแด่พระภิกษุสงฆ์เป็นชุดๆ ชุดละ 100 คน เพื่อลดความแออัดในบริเวณพิธี ก่อนจะมี พิธีถวายผ้ากฐินองค์ใหญ่ ในเวลา 12.30 น.
หลังเสร็จสิ้นพิธีทำบุญ ประชาชนจำนวนมากได้เดินทางไปกราบสรีระสังขารของหลวงพ่อกวย อดีตเจ้าอาวาสวัดโฆสิตาราม พระเกจิอาจารย์ชื่อดังของเมืองชัยนาท ที่ประดิษฐานอยู่ภายในมณฑป รวมถึงกราบรูปหล่อหลวงพ่อกวยบริเวณศาลาด้านหน้า เพื่อขอพรเป็นสิริมงคล หลายคนยังนำอาหาร เครื่องดื่ม และขนมจีนมาถวายแด่รูปหล่อของท่านตามความเชื่อและศรัทธา
ขณะเดียวกัน บริเวณโดยรอบวัดมีการตั้ง โรงทาน จากพุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตศรัทธานับพันราย ที่นำอาหาร เครื่องดื่ม ขนม และข้าวสารอาหารแห้งมาบริการฟรีแก่ผู้มาร่วมงาน ทำให้ทุกคนได้อิ่มบุญและอิ่มท้องไปพร้อมกัน
อย่างไรก็ตาม เดิมทีทางวัดมีกำหนดจัดการแสดงดนตรีและฉายภาพยนตร์ในช่วงค่ำ แต่ได้ยกเลิกกิจกรรมบันเทิงทั้งหมด เพื่อร่วมแสดงความอาลัยต่อ การเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
สำหรับยอดเงินกฐินสามัคคีและผ้าป่าสามัคคีที่ได้รับในปีนี้ รวมทั้งสิ้น 20,208,978 บาท ซึ่งทางวัดจะนำไปใช้ในการทำนุบำรุงศาสนสถานและกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาต่อไป