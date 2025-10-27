“ตาโสม”ชาวอุดรเผยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ใช้ฟันปลอมพระราชทานมานานกว่า53ปีแล้ว

อุดรธานี – ตาโสม วัย 88 ปี หนึ่งในพสกนิกรชาวไทย สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ “สมเด็จพระพันปีหลวง” 53
ปีไม่ลืม เผยยังใช้ฟันปลอมพระราชทานจากเมื่อครั้งเสด็จบ้านเชียง พ.ศ. 2515
วันนี้ (27 ต.ค.) ที่บ้านเชียง ต.บ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี ผู้สื่อข่าวได้พบกับนายโสม คำพิมาน อายุ 88 ปี และนางทองจันทร์ คำพิมาน อายุ 85 ปี สองสามีภรรยาชาวบ้านเชียง ผู้เคยเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อครั้งทั้งสองพระองค์เสด็จโดยเฮลิคอปเตอร์ไปทอดพระเนตรการขุดค้นแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พุทธศักราช 2515
นายโสม คำพิมาน ซึ่งขณะนั้นอายุ 35 ปี เล่าย้อนความหลังด้วยน้ำตาคลอว่า วันนั้นได้มีโอกาสนั่งเฝ้ารับเสด็จอยู่แถวหน้า รู้สึกตื่นเต้นและปลาบปลื้มที่ได้เห็นทั้งสองพระองค์อย่างใกล้ชิด ขณะนั้นตนป่วยเป็นโรครำมะนาด ฟันหลุดเกือบหมด สมเด็จพระพันปีหลวงได้ทรงมีพระเมตตาตรัสถามถึงอาการ และเมื่อทรงทราบว่าตนไม่มีฟันรับประทานอาหาร พระองค์จึงมีพระราชดำรัสให้แพทย์ดำเนินการจัดทำฟันปลอมถวายโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ภายหลังจากนั้น แพทย์จากโรงพยาบาลหนองหานได้นำนายโสมไปรับการทำฟันปลอมที่โรงพยาบาลอุดรธานี จนได้รับฟันปลอมพระราชทานจากสมเด็จพระพันปีหลวง ซึ่งนายโสมยังคงสวมใส่และใช้งานอยู่จนถึงทุกวันนี้กว่า 53 ปีเต็ม
นายโสมกล่าวด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณว่า “ถ้าไม่มีฟันปลอมที่พระองค์ท่านพระราชทานให้ในวันนั้น คงมีชีวิตไม่ถึงวันนี้ เพราะกินข้าวไม่ได้ ฟันปลอมชุดนี้อยู่กับผมมา 53 ปีแล้ว ผมยังใช้ได้ดีทุกวัน ผมไม่เคยลืมพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงเลย พระองค์ท่านทรงห่วงใยประชาชนคนยากจนจริง ๆ”
เมื่อเอ่ยถึงวันที่ทราบข่าวการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระพันปีหลวง นายโสมถึงกับน้ำตาคลอ บอกว่ารู้สึกเสียใจและอาลัยยิ่ง คิดถึงพระองค์ท่านเสมอ และขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประชาชนชาวบ้านเชียงและพสกนิกรไทยทั้งประเทศตราบนิจนิรันดร์