NL คว้างานสร้าง รพ.อุดรธานีมูลค่ากว่า 564 ลบ.

เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ เติมพอร์ตงานก่อสร้างสถานพยาบาลโครงการใหม่ ล่าสุดคว้างานโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลอุดรธานี มูลค่ากว่า 564 ล้านบาท เติมพอร์ต ดัน Backlog เติบโตต่อเนื่อง คาดเริ่มเห็นสัญญาณอุตสาหกรรมก่อสร้างฟื้นตัว ขานรับแรงหนุนจากนโยบายภาครัฐ และความเชื่อมั่นด้านการลงทุนที่กำลังกลับมา
นายศรันย์ โรจน์เลิศจรรยา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน) หรือ NL เปิดเผยว่า บริษัทฯ แจ้งข่าวกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการได้รับงานก่อสร้างโครงการใหม่ มูลค่ากว่า 564,000,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ภายใต้ชื่อโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น และ 1 ชั้นใต้ดิน โรงพยาบาลอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 หลัง ว่าจ้างโดย จังหวัดอุดรธานี ลักษณะโครงการประกอบด้วย งานก่อสร้างอาคาร และครอบคลุมงานระบบ ได้แก่ งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานระบบไฟฟ้า-สื่อสาร งานระบบสุขาภิบาล งานระบบป้องกันอัคคีภัย งานระบบปรับอากาศ งานระบบแก๊สทางการแพทย์ งานระบบขนส่งแนวดิ่ง (ลิฟต์) และงานตกแต่งภายใน โดยกำหนดระยะเวลางานก่อสร้างจำนวน 1,070 วัน
นายศรันย์ กล่าวเพิ่มเติม จากประสบการณ์การดำเนินธุรกิจก่อสร้างครบวงจรมากว่า 40 ปี จนมีผลงานเป็นที่ยอมรับในวงกว้างมากมาย ได้แก่ อาคารสำนักงานและเพื่อการพาณิชย์ อาคารพักอาศัย อาคารพิเศษที่มีการใช้งานเฉพาะวัตถุประสงค์ และที่มีความโดดเด่นขึ้นแท่นผู้นำ คืองานก่อสร้างสถานพยาบาล การได้รับงานโครงการก่อสร้างสถานพยาบาลอย่างต่อเนื่องทั้งใน กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ครอบคลุมงานทั้งจากภาครัฐ และเอกชน จึงเป็นการตอกย้ำถึงความเชี่ยวชาญและความชำนาญเฉพาะด้านในสายงานก่อสร้างสถานพยาบาลของ NL ได้เป็นอย่างดี ปัจจุบัน บริษัทฯ มีมูลค่างานในมือที่รอรับรู้รายได้ (Backlog) รวมกว่า 3,000 ล้านบาท เผยทิศทางครึ่งปีหลัง สดใส พร้อมทยอยส่งมอบงานรับรู้รายได้ต่อเนื่อง
นอกจากนี้ NL ได้มีการติดตามและประเมินความเสี่ยงด้านต้นทุนของภาคธุรกิจก่อสร้าง และนโยบายการดำเนินการโครงการของภาครัฐอย่างใกล้ชิด รวมถึงเตรียมพร้อมในการเข้าประมูลงานใหม่ ขานรับอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยที่มีแนวโน้มฟื้นตัวและขยายตัวในเชิงบวก จากการที่งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2569 ภาครัฐได้รับการอนุมัติ รวมถึงนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ และความเชื่อมั่นด้านการลงทุนที่กำลังกลับมา โดยผู้เล่นหลัก ทั้งผู้รับเหมา วัสดุก่อสร้าง และอสังหาริมทรัพย์จะได้รับอานิสงส์โดยตรง ซึ่งจะส่งผลบวกกับบริษัทฯ ที่มีโอกาสเข้าประมูลงานใหม่ๆ มากยิ่งขึ้นในอนาคต