น.ส.กาญจนา หาญชาญเลิศ ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระพันปีหลวง 12 ส.ค.68

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สภาสหพันธ์รักษาสันติภาพ UNPKFC ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระพันปีหลวง เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม เวลา 08.30 น. น.ส.กาญจนา หาญชาญเลิศ สมาชิกสภาสหพันธ์รักษาสันติภาพ พร้อมคณะสมาชิกและคณะยุวทูตเพื่อสันติภาพ ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2568 ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน

"ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ ปราศจากโรคภัยทั้งปวง ขอพระบารมีแห่งพระรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงคุ้มครองพระองค์ ให้ทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ตลอดกาลนาน"







