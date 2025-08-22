น.ส.กาญจนา หาญชาญเลิศ ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระพันปีหลวง 12 ส.ค.68

สภาสหพันธ์รักษาสันติภาพ UNPKFC ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระพันปีหลวง เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม เวลา 08.30 น. น.ส.กาญจนา หาญชาญเลิศ สมาชิกสภาสหพันธ์รักษาสันติภาพ พร้อมคณะสมาชิกและคณะยุวทูตเพื่อสันติภาพ ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2568 ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน
"ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ ปราศจากโรคภัยทั้งปวง ขอพระบารมีแห่งพระรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงคุ้มครองพระองค์ ให้ทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ตลอดกาลนาน"