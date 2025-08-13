เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ รับสั่งฝากเด็กรุ่นใหม่ใช้ผ้าไทย ย้ำชุดไทยพระราชนิยมใส่ให้ถูกวาระโอกาส

วันนี้ (13 ส.ค.68) สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปทรงเป็นประธานในงานประชุมวิชาการ Symposium การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่สากล ประจำปี 2568 จัดโดย กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ทรงบรรยายในหัวข้อ “การส่งเสริมและพัฒนาภาพลักษณ์ผ้าไทยสู่สากล” พร้อมทอดพระเนตรนิทรรศการ การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่สากล ประจำปี 2568 “Thai Textiles Trend Book Autumn/Winter 2025-2026” ที่ชั้น 14 เอ็มสกาย ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงร่วมบรรยายเกี่ยวกับหนังสือ Thai Textiles Trend Book Autumn/Winter 2025-2026 ซึ่งทรงรับหน้าที่เป็นบรรณาธิการบริหารต่อเนื่อง เป็นเล่มที่ 6
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา รับสั่งว่า ปีนี้ Thai Textiles Trend Book มาถึงเล่มที่ 6 แล้ว เป็นของ Autumn/Winter 2025-2026 โดยปีนี้ เป็นปีที่ท้าทายด้วยเส้นใยต่างๆ เส้นใยธรรมชาติ เส้นใยรีไซเคิล ตลอดจนการทำสีต่างๆ คงจะสนุกดี เช่น เส้นใยบัว เส้นใยผักตบชวา เส้นใยดาหลา เส้นใยตะไคร้ อย่าง เส้นใยไผ่ เหมาะสำหรับเด็กอ่อน คนไข้ เครื่องนอนต่างๆ คนที่เป็นภูมิแพ้ ผู้สูงวัย ป้องกันเชื้อราต่างๆ หรือแบคทีเรีย มีความนิ่ม ซึ่งน่าจะมีการพัฒนาต่อในแง่การแพทย์ คนที่มีปัญหาภูมิแพ้ เป็นต้น
ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา รับสั่งฝากเด็กรุ่นใหม่ในเรื่องการใช้สินค้าไทยและผ้าไทย ว่า ฝากใช้สินค้าไทยให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ใช้ผ้าไทยในชีวิตประจำวัน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ คนที่มีสะตุ้งสตางค์อยากให้เปิดใจในการเอาสินค้าไทย เข้ามาผสมผสาน เข้ามารองรับในชีวิตของเราด้วย จะได้ช่วยผู้ประกอบการ ชาวบ้านให้มีรายได้และต่อชีวิตต่อไป ยิ่งเรามีภาวะสงคราม อยากให้ช่วยเหลือกันต่อไป
สุดท้ายฝากเรื่องชุดไทยพระราชนิยม 8 แบบ ไว้กับเด็กๆ สตรี ข้าราชการทุกท่าน สมเด็จพระพันปีหลวง พระองค์ทรงทำไว้อย่างดีเยี่ยมแล้ว เราต้องใส่ให้เป็น ใส่ให้ชิค ใส่ให้ไม่เคอะเขิน ใส่ให้ถูกวาระโอกาสที่ถูกต้อง ใส่ให้ดูเบสิก ดูออริจินัลให้เป็นก่อน แล้วค่อยเปลี่ยนผ้า ดีเวลลอปเป็นสิ่งที่ถูกต้อง ถ้าเราทำชุดไทยแล้วไม่เข้าใจ และเก่งมาก แต่ไม่รู้ว่า คำว่าก๊อบปี้ดั้งดุ้น และไม่รู้จักสัมมาคารวะ ไม่รู้จักดีเวลลอป กาลเทศะ หรือเราไม่รู้จักว่าออริจินัล หรือคราฟต์ หรือสี เมสเสจที่พระองค์ทรงวางไว้คืออะไร มันก็เท่ากับชุดแฟนซีชุดหนึ่ง และกลายเป็นว่าไม่ให้เกียรติพระองค์ท่าน ควรใส่ให้ถูก เพราะว่าสมเด็จพระพันปีหลวง ทรงมีพระราชประสงค์ให้ชุดไทย 8 แบบ ยืนคู่กับชุดกิโมโน ยืนคู่กับกี่เพ้า ยืนคู่กับส่าหรี ให้คนได้รู้ว่านี่คือวัฒนธรรมของเรา เครื่องประดับต่างๆ ที่ทุกคนทำอยู่ปัจจุบันนี้ บ้านเรามีรากเหง้าและวัฒนธรรม ให้ศึกษาแล้วใส่ให้ถูกต้อง พระองค์จะทรงปลื้มใจมาก
