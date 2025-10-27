“ยายจวบ” 4 ทหารเสือผ้าไหมไทย ถวายความอาลัย“สมเด็จพระพันปีหลวง” สำนึกพระเมตตาได้รับเลือกเผยแผ่วัฒนธรรมทอผ้าต่างแดน

บุรีรัมย์- “ยายประจวบ” อายุ 73 ปี ชาวนาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ ที่ได้รับยกย่องเป็น 4 ทหารเสือแห่งวงการผ้าไหมไทยได้รับพระราชทานรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 และได้รับเลือกเป็นตัวแทนไปเผยแผ่วัฒนธรรมการทอผ้าไหมถึงต่างแดนที่อเมริกา เมื่อปี’43 ได้ถวายความอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวง เสด็จสวรรคตพร้อมแสดงความสำนึกพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตาที่ทรงส่งเสริมให้ชาวบ้านมีอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้า พร้อมถ่ายทอดสู่ลูกหลานไม่ให้สูญหาย
วันนี้ (27 ต.ค.68) คุณยายประจวบ จันทร์นวล อายุ 73 ปี ผู้นำกลุ่มทอผ้าไหม ศูนย์ศิลปาชีพทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นหนึ่งในบุคคลที่ได้รับยกย่องครูช่างทอ และเป็น 4 ทหารเสือแห่งวงการผ้าไหมไทย เคยได้รับเลือกเป็นตัวแทนไปเผยแพร่วัฒนธรรมการทอผ้าไหม ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา เมื่อปี 2543 ได้ถวายความอาลัย แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จสวรรคต
พร้อมทั้งได้แสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงสนับสนุนให้ชาวบ้านอำเภอนาโพธิ์ ปลูกหม่อน เลี้ยงไหม และทอผ้า เป็นอาชีพเลี้ยงครอบครัว เนื่องจากอำเภอนาโพธิ์เป็นพื้นที่แห้งแล้ง บางปีทำนาได้ผลผลิตน้อยทำให้ไม่มีรายได้จากการทำนา กระทั่งได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง รับซื้อผ้าไหมจากชาวบ้านในพื้นที่ ทั้งยังพระราชทานลายผ้าต่างๆ ให้แก่ชาวบ้านอีกด้วย
จนปัจจุบันชาวบ้านในพื้นที่อำเภอนาโพธิ์ มีรายได้จากการปลูกหม่อน เลี้ยงไหม และทอผ้าไหมส่งขายทั้งในและต่างประเทศ จนกลายเป็นอาชีพหลักของหลายครอบครัว มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น หลายคนยังได้ถ่ายทอดการทอผ้าไหมแก่ลูกหลาน ทำเป็นอาชีพตกทอดต่อกันรุ่นสู่รุ่นด้วย
ยายประจวบ เล่าว่า หลังทราบข่าวการสวรรคต ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ก็รู้สึกใจหายและตกใจมาก ไม่คิดว่าพระองค์จะจากไปเร็วขนาดนี้ ก็ขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ที่ผ่านมาพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตา แก่ชาวอำเภอนาโพธิ์ อย่างหาที่สุดมิได้ พระองค์ทรงส่งเสริมสนับสนุนให้ชาวบ้านได้มีอาชีพ จากการปลูกหม่อน เลี้ยงไหม และทอผ้าไหม จนมีรายได้เลี้ยงครอบครัวส่งลูกหลานเรียนจนจบมีงานทำที่มั่นคง
และสิ่งที่คุณยายจวบ ภาคภูมิใจนอกจากรางวัลพระราชทานที่ได้รับ จากความสามารถในการทอผ้าและการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการสร้างสรรค์ลายผ้า อาทิ ลายสามขอ จนได้รับพระราชทานรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมกับสร้อยคอพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งปัจจุบันยังเก็บไว้เป็นสิริมงคลแก่ครอบครัว และสิ่งที่ภาคภูมิใจในชีวิตคือ ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนไปเผยแพร่วัฒนธรรมการทอผ้าไหม ถึงกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา เมื่อปี 2543 อีกด้วย ก็ยังมีรูปถ่ายเก็บไว้เป็นความทรงจำที่เคยได้รับพระเมตตา และสิ่งที่จะตอบแทนพระองค์ได้คือจะรักษาอาชีพการทอผ้าไหมให้คงอยู่สืบไป ทุกวันนี้ได้ถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาการทอผ้าไหมให้กับลูกสาวเพื่อสืบทอดต่อ
ด้าน นางมธุรส วงศ์แต้ นักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาโพธิ์ กล่าวว่า หลังจากที่ทางกลุ่มทอผ้า ศูนย์ศิลปาชีพทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านนาโพธิ์ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สนับสนุนส่งเสริมเรื่องการทอผ้า โดยการนำของแม่ประจวบ ก็ได้นำผ้าที่ทอไปให้พระองค์ทอดพระเนตร และพระองค์ได้รับซื้อผ้าไหมจากชาวบ้าน ทำให้ชาวบ้านที่เป็นสมาชิกกลุ่มทอผ้า มีรายได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ต่างซาบซึ้งในพระเมตตาที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย ในส่วนของทางราชการเองได้น้อมนำพระราชดำริของพระองค์ มาพัฒนาต่อยอดให้กับกลุ่มทอผ้าไหม เพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้ที่มั่นคงยั่งยืนในอีกทางหนึ่งด้วย