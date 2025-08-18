ถนนสวย!ทล.4015”บ้านตาล – เขาธง"นครศรีธรรมราช ผ่านวิวเขาสู่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ

กรมทางหลวงเชิญชวนสัมผัส "ทางหลวงหมายเลข 4015" บ้านตาล – เขาธง" ถนนสายเขาที่สวยที่สุดในนครศรีธรรมราชยกระดับความสะดวก ปลอดภัย สู่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติอันงดงาม
กรมทางหลวง (ทล.) ชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวทุกท่านสัมผัสประสบการณ์การเดินทางบน "ทางหลวงหมายเลข 4015 ตอน บ้านตาล – เขาธง" ซึ่งนับเป็นหนึ่งในถนนสายเขาที่สวยที่สุดในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยไม่เพียงเป็นเส้นทางเชื่อมโยงการคมนาคมเท่านั้น แต่ยังเป็นประตูสู่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ และมอบประสบการณ์การขับขี่ที่สะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น
สำหรับทางหลวงหมายเลข 4015 มีระยะทางรวม 24.07 กิโลเมตร ตั้งแต่กิโลเมตรที่ 0+000 ถึง 24+070 เป็นเส้นทางผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตที่มีขนาด 4 ช่องจราจรเป็นช่วงๆ ซึ่งสามารถรองรับปริมาณการจราจรเฉลี่ยสูงถึง 21,357 คันต่อวัน โดยมีรถบรรทุกขนาดใหญ่ถึง 19.78% กรมทางหลวง โดยสำนักงานทางหลวงที่ 16 ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานทางหลวงสายนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนและนักท่องเที่ยว จึงได้ดำเนินการขยายเพิ่มช่องจราจรเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ ขนาด 4 ช่องจราจร ซึ่งช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการสัญจรอย่างเห็นได้ชัด
นอกจากนี้ยังได้ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อเพิ่มทัศนวิสัยและความปลอดภัยในการขับขี่ยามค่ำคืน รวมถึงการติดตั้งราวกันอันตราย เพื่อป้องกันความเสียหายและลดอันตรายแก่ผู้ขับขี่ในกรณีเกิดเหตุไม่คาดฝัน ทั้งนี้ ระหว่างการเดินทางยังมี จุดพักรถเขาช้างสี ตั้งอยู่ที่ตำบลลานสกา อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้เดินทางได้หยุดพักผ่อนคลายอิริยาบถ
ทางหลวงหมายเลข 4015 นั้นเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ภาคใต้และแหล่งท่องเที่ยวหลากหลาย สามารถเชื่อมโยงการเดินทางไปยังจังหวัดใกล้เคียงได้อย่างสะดวกสบาย โดยประชาชนสามารถเดินทางไปยังจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้โดยตรง หรือสำหรับผู้ใช้เส้นทางที่กิโลเมตรที่ 43+825 ก็สามารถเลี้ยวซ้าย/ขวา ไปยัง ทางหลวงหมายเลข 4019 และบรรจบกับ ทางหลวงหมายเลข 41 (สะพานข้ามแยกหนองดี) ไปสู่งจังหวัดต่างๆ ได้ เช่น หากตรงไปลอดใต้สะพานจะสามารถไปยัง กระบี่ พังงา และภูเก็ต หากเลี้ยวซ้ายจะมุ่งหน้าสู่ พัทลุง และหากเลี้ยวขวาจะเชื่อมต่อไปยัง สุราษฎร์ธานี
ประตูสู่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรมอันน่าประทับใจ: ทางหลวงหมายเลข 4015 ไม่เพียงแต่โดดเด่นในด้านโครงสร้างพื้นฐานเท่านั้น แต่ยังเป็นเส้นทางที่นำไปสู่แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังและมีเสน่ห์มากมายของจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเหมาะสำหรับการเดินทางพักผ่อนและสัมผัสความงดงามของธรรมชาติอย่างแท้จริงกับแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาด ได้แก่
•หมู่บ้านคีรีวง ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา: หมู่บ้านที่ขึ้นชื่อว่าเป็น "อากาศดีที่สุดในประเทศไทย" ที่นี่นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสวิถีชีวิตชุมชนท่ามกลางธรรมชาติอันบริสุทธิ์
•วัดธาตุน้อย ตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง: สถานที่ประดิษฐานสรีระสังขารของ "พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์" เกจิอาจารย์ชื่อดังที่ผู้คนให้ความเคารพศรัทธา
•น้ำตกกะโรม และอุทยานแห่งชาติเขาหลวง ตำบลเขาแก้ว อำเภอลานสกา: สัมผัสความชุ่มฉ่ำของน้ำตกที่งดงาม และผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ของอุทยานแห่งชาติเขาหลวง
•เขาศูนย์ (สถานที่ท่องเที่ยวชมทะเลหมอก) หมู่ 9 ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง: จุดชมวิวทะเลหมอกที่สวยงาม เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการตื่นเช้าเพื่อเก็บภาพความประทับใจ
•เขื่อนกระทูน อำเภอพิปูน: อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ท่ามกลางทิวทัศน์ธรรมชาติอันสงบเงียบ
กรมทางหลวง มุ่งมั่นที่จะพัฒนาโครงข่ายคมนาคมทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยที่สุด