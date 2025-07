haii mart ผนึกกำลัง Living Creator เกาหลี เปิดตัวเครื่องครัวพรีเมียม สู่ตลาดไทย พร้อมเดินหน้าขยายฐานผู้บริโภคด้วยแนวคิด “Bring Color to Your Life"

แบรนด์ค้าปลีกสินค้าไลฟ์สไตล์และเครื่องครัวจากประเทศไทย ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับผู้นำด้านนวัตกรรมเครื่องครัวและผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์จากประเทศเกาหลีใต้ ผ่านพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU Signing Ceremony) อย่างเป็นทางการ ที่โรงแรม Kimpton Maa-Lai Bangkok ภายใต้บรรยากาศอันอบอุ่น และเต็มไปด้วยความคาดหวังจากทั้งสองฝ่ายภายในงานได้รับเกียรติจากCEO แห่ง haii mart และCEO จาก Living Creator พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ครอบครัวผู้บริหาร เซเลบริตี้ และเชฟชื่อดังของไทย อาทิ Chef แทส ธัชศินี เกียรติคุณพันธุ์ จากรายการ MasterChef Thailand และ Chef Maxx รัชศักดิ์ วงศ์อรุณนิยม มาร่วมแสดงความยินดีและเยี่ยมชมสินค้ารุ่นใหม่ที่เปิดตัวภายในงานความร่วมมือระหว่าง haii mart และ Living Creator มีเป้าหมายเพื่อนำเสนอสินค้ากลุ่มเครื่องครัวระดับพรีเมียมที่ผสานดีไซน์ทันสมัยจากเกาหลีเข้ากับรสนิยมของผู้บริโภคชาวไทย โดยใช้แนวคิดหลักคือ "เครื่องครัวงานดี ของคนมี TASTE" และ "Bring Color to Your Life" ซึ่งสะท้อนวิสัยทัศน์ร่วมของทั้งสองแบรนด์ ที่ต้องการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนในการใช้ชีวิตผ่านสินค้าคุณภาพสูง ดีไซน์สวยงาม และเพิ่มความสุขในการทำอาหารทุกวันหนึ่งในไฮไลต์ของงานคือการเปิดตัว "กาน้ำอเนกประสงค์ Genie ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เรือธงจาก Living Creator ที่โดดเด่นด้วยฟังก์ชันการใช้งานอเนกประสงค์ ปลอดภัยต่อสุขภาพ และมีดีไซน์ที่กลมกลืนกับไลฟ์สไตล์ของคนเมือง นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เช่น กล่องเก็บอาหารดีไซน์เกาหลี, หม้อและกระทะเคลือบเซรามิกปลอดสารพิษ และอุปกรณ์ครัวมินิมอลแบบมัลติฟังก์ชันอีกหลากหลายรายการเปิดเผยว่า “เราตั้งใจให้ความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นมากกว่าการนำเข้าสินค้า แต่คือการถ่ายทอดวัฒนธรรม การออกแบบ และคุณภาพการใช้ชีวิตผ่านเครื่องครัวที่มีทั้งฟังก์ชัน และความสวยงาม 8ขณะเดียวกัน เราก็มีแผนขยายการจัดจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์, โมเดิร์นเทรด และร้านค้าพันธมิตร รวมถึงจัดกิจกรรมทดลองสินค้า เพื่อสร้างประสบการณ์ตรงให้ผู้บริโภค”ด้านจาก Living Creator กล่าวว่า “ประเทศไทยคือหนึ่งในตลาดเป้าหมายสำคัญของเรา เพราะผู้บริโภคชาวไทยมีความเข้าใจในคุณภาพ และให้ความสำคัญกับดีไซน์ไม่แพ้ใครในเอเชีย การร่วมมือกับ haii mart จึงถือเป็นโอกาสสำคัญที่เราจะได้ถ่ายทอดค่านิยมแบบเกาหลีสู่คนไทย ผ่านสินค้า และบริการที่ดีที่สุด"ภายในงานยังมี Product Showcase ที่ให้แขกผู้เข้าร่วมและสื่อมวลชนได้ทดลองสินค้าอย่างใกล้ชิด พร้อมมีจุดถ่ายภาพ "haii mart zone" และ "Living Creator zone" สำหรับเก็บภาพความประทับใจ รวมถึงของพรีเมียมสุดพิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนหน้างานhaii mart และ Living Creator วางแผนทยอยนำเข้าสินค้าชุดแรกในเดือนสิงหาคมนี้ พร้อมขยายไลน์ผลิตภัณฑ์ใหม่ตลอดครึ่งปีหลัง 2568 โดยมุ่งหวังให้ haii mart x Living Creator กลายเป็นแบรนด์เครื่องครัวอันดับต้น ๆ ที่ครองใจผู้บริโภคชาวไทยในเร็ว ๆ นี้สามารถติดตามความเคลื่อนไหว และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.haiimart.com | LINE Official: @haiimartthailand | IG/FB/TT: haiimartthailand