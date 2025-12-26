“หลวงพ่อเจริญ” วัดโนนสว่าง อุดรธานี มรณภาพอย่างสงบ สิริอายุ 64 ปี

อุดรธานี– แต่เช้าวันนี้ เวลา 05.58 น.”หลวงพ่อเจริญ ฐานยึตโต”หรือพระพิพัฒน์วชิราคมได้มรณภาพอย่างสงบที่โรงพยาบาลอุดรธานี สิริอายุ 64 ปี นับเป็นความสูญเสียครั้งสำคัญของคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนในจังหวัดอุดรธานีและใกล้เคียง โดยวัดโนนสว่างจะได้แจ้งกำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลศพให้ทราบต่อไป
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 05.58 น. วันนี้(26 ธ.ค.) พระพิพัฒน์วชิราคม (หลวงพ่อเจริญ ฐานยุตโต) เจ้าอาวาสวัดโนนสว่าง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ได้มรณภาพอย่างสงบ ณ โรงพยาบาลอุดรธานี หลังเข้ารับการถวายการรักษาอาการอาพาธจากโรคประจำตัวมาเป็นระยะ สิริอายุ 64 ปี ท่ามกลางความอาลัยของคณะสงฆ์ ศิษยานุศิษย์ และพุทธศาสนิกชนจำนวนมาก
พระพิพัฒน์วชิราคม เป็นพระเถระผู้ทรงคุณูปการต่อพระพุทธศาสนาและชุมชนในจังหวัดอุดรธานี เป็นที่เคารพศรัทธาอย่างกว้างขวาง ด้วยปฏิปทาอันงดงาม ความเมตตา และความวิริยะอุตสาหะในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ตลอดจนการพัฒนาวัดโนนสว่างให้เจริญรุ่งเรือง เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนในพื้นที่
ตลอดระยะเวลาที่ดำรงสมณเพศ หลวงพ่อเจริญได้อุทิศตนเผยแผ่พระธรรมคำสอน เป็นที่พึ่งทางจิตใจของประชาชน ควบคู่กับการสืบสานภูมิปัญญาและพุทธาคมอีสานโบราณ เพื่อการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้เดือดร้อนตามกำลังความสามารถ ก่อนมรณภาพ หลวงพ่อมีอาการอาพาธจากโรคประจำตัว อันเนื่องมาจากวัยและภาระศาสนกิจที่ปฏิบัติมาอย่างยาวนาน คณะแพทย์ได้ถวายการดูแลรักษาอย่างใกล้ชิด ขณะที่คณะสงฆ์และศิษยานุศิษย์ได้ร่วมกันแผ่เมตตาและส่งกำลังใจอย่างต่อเนื่อง
สำหรับประวัติพระพิพัฒน์วชิราคม นามเดิม นายเจริญ สารักษ์ เกิดเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2504 ณ บ้านหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี บรรพชาเป็นสามเณรที่วัดบุญญานุสรณ์ อำเภอหนองวัวซอ และอุปสมบทเป็นพระภิกษุในคณะธรรมยุต ได้รับฉายาว่า “ฐานยุตฺโต”
ท่านเป็นผู้ใฝ่ศึกษาพระธรรมวินัย คัมภีร์ใบลาน และอักขรวิทยาอีสานโบราณ จนมีความแตกฉาน อีกทั้งได้ศึกษาพุทธาคมจากครูบาอาจารย์หลายรูป อาทิ หลวงปู่ขาว อนาลโย และพระเถระสายวิปัสสนากรรมฐานชื่อดังหลายองค์
ต่อมาได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดศรีสว่าง ซึ่งภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น วัดโนนสว่าง และได้พัฒนาวัดจนเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2537 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็น พระครูพิพัฒน์วิทยาคม และเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2567 ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ฝ่ายวิปัสนาธุระ ในราชทินนาม พระพิพัฒน์วชิราคม
