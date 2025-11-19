ศิษย์โล่งใจ! “หลวงปู่เชอร์รี่” อาพาธทุเลา ย้ายรักษาหอสงฆ์ รพ.อุดรธานี

อุดรธานี-คณะแพทย์อาราธนานิมนต์ หลวงปู่เชอร์รี่ อภิเจโต จากหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม 2 ย้ายไปพักฟื้นต่อ ณ หอสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี หลังอาการอาพาธฟื้นตัวดีขึ้นต่อเนื่อง
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากเหตุการณ์หลวงปู่เชอร์รี่ อภิเจโต พระเถระวัดป่าบ้านตาด อ.เมืองอุดรธานี ประสบอุบัติเหตุล้มภายในกุฏิวัด เมื่อเช้ามืดวันที่ 16 พ.ย.ที่ผ่านมาต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี ต้องเข้ารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลอุดรธานี พบว่ามีกระดูกสะโพกขวาหัก (closed fracture interchanter of right femur) และมีบาดแผลถลอกที่หัวไหล่ขวา แพทย์จึงถวายการรักษาด้วยการผ่าตัดใส่แกนเหล็กเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ผลการผ่าตัดเป็นที่น่าพอใจ ขณะนี้พักรักษาตัวอยู่ในหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมทั่วไปภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิด ล่าสุดวันนี้ ( 19 พ.ย.) คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้ประเมินอาการอาพาธขององค์หลวงปู่อย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้ว พบว่าอาการโดยรวมมีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง และสัญญาณชีพต่างๆอยู่ในเกณฑ์น่าพอใจ
คณะแพทย์ได้กราบอาราธนานิมนต์องค์หลวงปู่เชอร์รี่ย้ายออกจากหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม 2 (Surgical ICU 2) ซึ่งเป็นหอผู้ป่วยที่ต้องมีการดูแลอย่างใกล้ชิดและเข้มงวดที่สุด นิมนต์มายังหอสงฆ์ ณ ตึกหลวงตาพระมหาบัว โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี ซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับการพักฟื้นและดูแลพระภิกษุสงฆ์โดยเฉพาะ เพื่อให้องค์หลวงปู่ได้พักผ่อนในสถานที่ที่สงบและเอื้อต่อการฟื้นฟูธาตุขันธ์มากยิ่งขึ้น โดยยังคงมีคณะแพทย์ พยาบาล และพระอุปัฏฐากคอยดูแลอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง
ด้านสภาพธาตุขันธ์ในปัจจุบัน คณะแพทย์ยืนยันว่า ธาตุขันธ์ของหลวงปู่มีความสมบูรณ์แข็งแรงดี แม้ว่าจะยังต้องใช้ระยะเวลาในการฟื้นตัวอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขั้นตอนต่อจากนี้ คือการเข้ารับการทำกายภาพบำบัดอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้กล้ามเนื้อและร่างกายขององค์หลวงปู่กลับคืนมาสู่สภาวะปกติ สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างสะดวกและดำรงธาตุขันธ์ เป็นที่พึ่งของศิษยานุศิษย์สืบไป
จึงเรียนมาเพื่อแจ้งข่าวสารให้ศิษยานุศิษย์และสาธุชนผู้เป็นห่วงในอาการอาพาธขององค์หลวงปู่ ทราบถึงความคืบหน้าการรักษาอาการอาพาธ พร้อมทั้งขอให้ทุกท่านร่วมกันตั้งจิตอธิษฐานและส่งกำลังใจให้องค์หลวงปู่เชอร์รี่ อภิเจโต หายจากอาการอาพาธโดยเร็วพลัน