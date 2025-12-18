“ศุภมาส อิศรภักดี” ต้อนรับ “ชนกนันท์ โรจนสมิทธ์” รองอันดับ 1 Miss Friendship International 2025 ชูศักยภาพเยาวชนไทย สื่อสาร Soft Power ผ่านมรดกวัฒนธรรมบนเวทีโลก

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2568 นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้การต้อนรับ นางสาวชนกนันท์ โรจนสมิทธ์ Miss Friendship Thailand และรองชนะเลิศอันดับ 1 Miss Friendship International 2025 ณ ทำเนียบรัฐบาล ในโอกาสเข้าพบเพื่อรายงานผลความสำเร็จจากการเป็นตัวแทนประเทศไทยบนเวทีประกวดระดับนานาชาติ
ในโอกาสนี้ นางสาวชนกนันท์ ได้เข้าพบรัฐมนตรีฯ พร้อมด้วย นายจุน เฉิน (Mr. Chen Jun) ประธานและผู้ก่อตั้งเวที Miss Friendship International และ นายกัมพล ทองไชย ผู้อำนวยการกองประกวดฯ ในฐานะคณะผู้ร่วมเดินทางและสนับสนุน เพื่อหารือถึงบทบาทของเยาวชนในการเชื่อมความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ
นางสาวศุภมาส อิศรภักดี กล่าวว่า เวที Miss Friendship International เป็นพื้นที่สำคัญที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 50 ประเทศ ซึ่งการที่เยาวชนไทยอย่าง นางสาวชนกนันท์ สามารถคว้าตำแหน่งสำคัญมาได้นั้น สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของคนรุ่นใหม่ในการใช้ “มิตรภาพ” เป็นเครื่องมือสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศ ควบคู่ไปกับการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยอย่างสร้างสรรค์
ทางด้าน นางสาวชนกนันท์ โรจนสมิทธ์ ได้สร้างความประทับใจบนเวทีโลกด้วยการนำเสนออัตลักษณ์ความเป็นไทยผ่านชุดไทยพระราชนิยม ได้แก่ ชุดไทยบรมพิมาน และชุดไทยศิวาลัย ซึ่งเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติที่อยู่ระหว่างการเสนอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก (UNESCO) ในปี 2569 นอกจากนี้ ยังได้เผยแพร่ความเชื่อทางวัฒนธรรมผ่านชุดประจำชาติ “แมงสี่หูห้าตา” สัตว์ในตำนานล้านนาที่สื่อถึงหลักธรรมพรหมวิหาร 4 และศีล 5 อันเป็นคุณค่าพื้นฐานที่งดงามของสังคมไทย
“บทบาทของ นางสาวชนกนันท์ บนเวทีระดับสากล เป็นตัวอย่างความสำเร็จของการผลักดัน Soft Power ทั้งในด้านแฟชั่น วัฒนธรรม และคุณค่าทางสังคม ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตานานาชาติ และเป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนไทยกล้าที่จะแสดงศักยภาพในฐานะผู้แทนประเทศไทยในระดับสากลต่อไป” นางสาวศุภมาส อิศรภักดี กล่าวทิ้งท้าย