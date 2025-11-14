เครื่องประดับเซอร์เพนติ 2025 เสน่ห์เย้ายวนใจนิจนิรันดร์

บุลการี (Bvlgari) สร้างสรรค์เครื่องประดับอัญมณีชิ้นใหม่ ที่ปลุกฟื้นเรื่องราวของเทคนิค “พาลินี (pallini)” ขึ้นมาอีกครั้ง ประกอบด้วยชิ้นงานของสร้อยคอสร้อยคอที่โอบรับรอบลำคอ หัวและหางของงูบรรจบกันด้านหน้า, กำไลข้อมือแบบขดเดียวประดับเพชรเต็มพื้นที่ หรือพาเว่ทั้งบนหัวและหางของงู ดวงตาออนิกซ์ที่เป็นดั่งพลังดึงดูดอันเย้ายวนใจของสัตว์ในตำนานนี้ และเข็มกลัดซึ่งรังสรรค์จากโรสโกลด์และประดับเพชร ซึ่งเปิดตัวครั้งแรกในปีนี้
พร้อมด้วยสร้อยคอรุ่นพิเศษในทองคำโรสโกลด์ ที่ประดับด้วยทับทิมและเพชรทั้งบนหัวและหางของงู เสริมด้วยดวงตาทับทิม ที่เชื้อชวนให้นึกถึงพลังแห่งวิวัฒนาการอันไม่มีที่สิ้นสุดของงู ฉลองตำนานอันเป็นอมตะของ เซอร์เพนติ (Serpenti) ผ่านศิลปะแห่งงานหัตถศิลป์ที่ถือกำเนิดขึ้นมาใหม่
เทคนิค “พาลินี” จะผ่านกระบวนการอันซับซ้อนละเอียดอ่อน ที่ซึ่งลูกปัดทองกลมมนเล็กๆ ถูกจัดเรียงและเชื่อมด้วยมืออย่างพิถีพิถัน ลงบนแกนซึ่งยืดหยุ่นได้ของชิ้นงานเครื่องประดับแต่ละชิ้น เปิดตัวครั้งแรกกลางทศวรรษ 1950 ระหว่างการเปลี่ยนย้ายของบุลการี จากความโดดเด่นในการสร้างสรรค์สไตล์ไปสู่ความเสมือนจริงมากยิ่งขึ้น ผ่านการตีความเชิงเปรียบเปรยใหม่ๆ ของ เซอร์เพนติ ที่วิธีการเชิงศิลป์นี้ ได้หวนคืนกลับมา โดยการสร้างสรรค์รูปทรงแห่งเส้นโค้งอันเปี่ยมด้วยพลัง ภายใต้สัดส่วน รวมทั้งมิติที่สัมผัสและรู้สึกได้ของผลงานสร้างสรรค์ประจำปี ค.ศ. 2025