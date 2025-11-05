ให้ Gemini พาไปลอยกระทง อินได้ทุกเทศกาล

อยากอินโมเมนต์ ‘ลอยกระทง’ แต่ไม่อยากสร้างผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม Google Gemini ชวนคนไทย ใช้พรอมต์อย่างสร้างสรรค์ สร้างรูปภาพวันลองกระทงให้เข้ากับเทศกาล แบบไม่ทำลายธรรมชาติ
เมื่อเทคโนโลยี เข้ามาช่วยให้การสร้างภาพเสมือนจริงทำได้สะดวกขึ้น จากโมเดล AI ที่ใช้ในการสร้างรูปของ Gemini Nano Banana ทำให้ผู้คนสามารถเข้าถึงการสร้างภาพเพื่อให้เข้ากับเทศกาล โดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
ลองใช้พรอมต์อย่าง “ภาพเหมือนสมจริงความละเอียดสูงแบบอัลตร้าเรียลลิสติก (ใบหน้าเหมือนต้นฉบับ 100%) หญิงสาวสวยอ่อนเยาว์ ยิ้มอย่างมีความสุข สวมชุดไทยศิวาลัยสีขาวอันงดงาม เธอกำลังถือกระทงประดับด้วยเทียนและดอกไม้ ยืนอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในยามค่ำคืน ด้านหลังมีวัดโพธิ์ที่ส่องแสงสว่างไสว งดงามตระการตา เธอหันมองกล้องด้วยรอยยิ้มอบอุ่นสดใส บรรยากาศเต็มไปด้วยความฝัน ความอบอุ่น และความรื่นเริง สะท้อนจิตวิญญาณของเทศกาลลอยกระทง”