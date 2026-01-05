อีสานโพลเผยผลสำรวจความนิยมพรรคประชาชนนำโด่ง แต่ที่อยากเห็นคือรัฐบาลผสมภูมิใจไทย+เพื่อไทย

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-อีสานโพลเปิดผลสำรวจความเห็นชาวอีสาน จากกลุ่มตัวอย่าง 1,151 คนใน 20 จังหวัด พรรคประชาชนนำโด่งในเรื่องความนิยมพรรคการเมือง ตามด้วยเพื่อไทยและภูมิใจไทย ส่วนรูปแบบการจัดตั้งรัฐบาลที่ต้องการเห็นมากที่สุด คือรัฐบาลผสมเพื่อไทยกับภูมิใจไทย รองลงไปเป็นการผสมพันธุ์ระหว่างภูมิใจไทยกับพรรคประชาชนและประชาชนผสมเพื่อไทย
วันนี้(5ม.ค.) อีสานโพล (E-Saan Poll) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เผยผลสำรวจ "การเมืองสามก๊กภาคอีสานท้ายปี 2568" พบสภาวะการเมืองในภาคอีสานเกิดการแบ่งขั้วอย่างชัดเจนระหว่าง 3 พรรคใหญ่ คือ พรรคประชาชน พรรคเพื่อไทย และพรรคภูมิ
คะแนนนิยมพรรคการเมือง (สส. บัญชีรายชื่อ)จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่าง 1,151 รายใน 20 จังหวัดภาคอีสาน ช่วงวันที่ 19-25 ธันวาคม 2568 หากมีการเลือกตั้งในวันนี้ ผลปรากฏดังนี้ อันดับ 1 พรรคประชาชน ร้อยละ 34.4 (เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 33.2 ในปี 2566) อันดับ 2 พรรคเพื่อไทย ร้อยละ 26.7 (ลดลงอย่างมากจากร้อยละ 43.1 ในปี 2566) อันดับ 3 พรรคภูมิใจไทย ร้อยละ 26.4 (ก้าวกระโดดจากร้อยละ 4.1 ในปี 2566) อันดับอื่นๆ พรรคไทยสร้างไทย (4.3%), พรรคประชาธิปัตย์ (3.1%), พรรคเศรษฐกิจ (1.8%), พรรครวมไทยสร้างชาติ และพรรคพลังประชารัฐ (เท่ากันที่ 1.0%)
รศ. ดร.สุทิน เวียนวิวัฒน์ หัวหน้าโครงการฯ ระบุว่าคะแนนนิยมในปัจจุบันสะท้อนสภาวะ "สามก๊ก" ที่สูสีกันอย่างมาก โดยเฉพาะการเติบโตของพรรคภูมิใจไทยในพื้นที่ภาคอีสาน สูตรจัดตั้งรัฐบาล กองเชียร์ "เห็นต่าง" จนหาจุดลงตัวยาก เมื่อถามถึงรูปแบบการจัดตั้งรัฐบาลผสมที่ต้องการเห็นมากที่สุด เสียงสะท้อนจากคนอีสานมีความใกล้เคียงกันทั้ง 3 สูตรหลัก เพื่อไทย + ภูมิใจไทย ร้อยละ 31.0 ,ภูมิใจไทย + ประชาชน ร้อยละ 28.7 ประชาชน + เพื่อไทย ร้อยละ 28.7
อย่างไรก็ตาม เมื่อเจาะลึกตามฐานเสียงของแต่ละพรรค พบความย้อนแย้งที่อาจนำไปสู่ความขัดแย้งของกลุ่มผู้สนับสนุน กลุ่มหนุนพรรคประชาชน ร้อยละ 60.4 อยากจับมือกับเพื่อไทย แต่ร้อยละ 32.0 อยากไปกับภูมิใจไทย
กลุ่มหนุนพรรคเพื่อไทย ส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 70.3 ต้องการจับมือกับภูมิใจไทย มีเพียงร้อยละ 25.1 ที่อยากทำงานร่วมกับพรรคประชาชน กลุ่มหนุนพรรคภูมิใจไทย ร้อยละ 61.5 กลับต้องการจับมือกับพรรคประชาชน ขณะที่ร้อยละ 35.5 อยากไปกับเพื่อไทย "สถานการณ์นี้สะท้อนว่า กองเชียร์แต่ละฝั่งมีความต้องการที่ไม่ตรงกัน ไม่ว่ารัฐบาลจะออกมาในสูตรใด ก็จะหนีไม่พ้นการถูกวิพากษ์วิจารณ์จากแฟนคลับบางส่วนที่ไม่สมหวัง" รศ. ดร.สุทิน กล่าวสรุป
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง การสำรวจนี้มีความเชื่อมั่นร้อยละ 99 โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร (42.5%) รองลงมาคือผู้ใช้แรงงานและค้าขาย (อย่างละ 13.8%) ส่วนด้านรายได้ พบว่ากลุ่มใหญ่ที่สุดมีรายได้ระหว่าง 5,001 - 10,000 บาทต่อเดือน (24.4%) .