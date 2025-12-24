กก.บห.ปชป.ลงมติรับรองจุดยืน “อภิสิทธิ์” ไม่ร่วมรัฐบาลกับ “กล้าธรรม” - ติดกาวก้น “มาร์ค” นั่ง หน.4 ปี ไม่สนผลเลือกตั้ง

กก.บห.ประชาธิปัตย์ มีมติรับรองจุดยืน “อภิสิทธิ์” ไม่ร่วมรัฐบาลกับพรรคกล้าธรรม ผูกพันเป็นทิศทางพรรค ยืนยันให้ “มาร์ค” นั่งหัวหน้าพรรคครบวาระ 4 ปี ไม่ว่าผลเลือกตั้งจะออกมาอย่างไร เตรียมเปิดตัว 3 แคนดิเดตนายกฯ ศุกร์ที่ 26 ธ.ค. ก่อนเปิดนโยบายเต็มรูปแบบหลังรับสมัคร สส.
วันนี้ (24 ธ.ค.) นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ได้เป็นประธานการประชุมกรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) เพื่อขอมติจากที่ประชุมจัดลำดับแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรค โดย นายพงศกร ขวัญเมือง โฆษกพรรค เปิดเผยว่า มอบหมายให้เลขาธิการพรรค ดำเนินการคัดสรร และจัดส่งให้กรรมการบริหารพรรคพิจารณาทางออนไลน์ คาดว่า จะพิจารณาแล้วเสร็จภายในวันพรุ่งนี้ และจะสามารถเปิดตัวแคนดิเดตทั้ง 3 คนได้ ในวันศุกร์ ที่ 26 ธันวาคมนี้ ส่วนนโยบายพรรคทั้งหมด จะเปิดอย่างทางการอีกครั้งหลังวันรับสมัคร สส.
นอกจากนี้ ที่ประชุม กก.บห.ยังได้มีมติตั้งคณะกรรมการสอบสวน กรณีที่พรรคเปิดให้ประชาชนร้องเรียน หรือให้ข้อมูลต่างๆ หากพบว่ามีผู้สมัครของพรรค กระทำการผิดกฎหมายเลือกตั้ง เช่น การซื้อเสียง หรือพฤติกรรมอื่นๆ สามารถแจ้งเบาะแสได้ทุกช่องทางการสื่อของพรรคประชาธิปัตย์ และหากตรวจสอบพบว่ามีความจริง พรรคจะยุติ และไม่สนับสนุนผู้สมัครคนดังกล่าวอีกต่อไป
นอกจากนี้ กก.บห. ยังมีมติรับรองเจตนารมณ์ของนายอภิสิทธิ์ กรณีที่ได้ประกาศไม่ร่วมรัฐบาลกับพรรคกล้าธรรม โดยให้เป็นจุดยืนและมีผลผูกพันกับพรรค รวมถึงรับรองให้นายอภิสิทธิ์เป็นหัวหน้าพรรคจนครบวาระ 4 ปี เนื่องจากนายอภิสิทธิ์ มีเจตนารมณ์ ต้องการฟื้นฟูพรรค ซึ่งต้องใช้เวลา และหลักการ ดังนั้น ไม่ว่าผลการเลือกตั้งจะออกมาเป็นอย่างไร จะไม่ลาออกจากตำแหน่ง อยู่จนครบวาระ เพื่อดำเนินการตามสัจจะ ที่ได้มอบไว้กับพรรคในการเลือกตั้งครั้งนี้
เมื่อถามว่า การที่พรรคประชาธิปัตย์ ประกาศตัวไม่ร่วมรัฐบาลกับพรรคกล้าธรรม แสดงว่า จะเป็นฝ่ายค้าน ใช่หรือไม่ เพราะ พรรคกล้าธรรมจะร่วมรัฐบาลกับทุกพรรค นายพงศกร กล่าวว่า สมัยที่พรรคประชาชน เป็นพรรคก้าวไกล ผลสำรวจความเห็นประชาชน อยู่ที่ประมาณ 15% วันนี้ พรรคประชาธิปัตย์ อยู่ที่ประมาณ 10% แต่เมื่อถึงวันเลือกตั้ง พรรคก้าวไกล ได้รับความนิยมถึง 45% ดังนั้น มองว่า ทุกอย่างสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ที่สำคัญ พรรคต้องการเป็นแกนนำตั้งรัฐบาล ฟังแล้วอาจเป็นไปได้ยาก แต่ก็มีโอกาสเป็นไปได้ และเคยเป็นมาแล้ว ดังนั้น หากพรรคประชาธิปัตย์ เป็นแกนนำตั้งรัฐบาล จะไม่มีพรรคกล้าธรรม
ส่วนที่พรรคส่งผู้สมัคร ไม่ครบ 400 เขต นายพงศกร บอกว่า อาจส่งไม่ครบ แต่ก็ให้ได้มากที่สุด และขอโอกาสให้การเมืองสุจริตเป็นทางเลือกในการดึงกลุ่มใหญ่ที่ยังไม่ตัดสินใจว่าจะเลือกพรรคใด