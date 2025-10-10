“อนุทิน” ลั่นจากบ๊วยสู่ที่ 1 โพลหนุนนั่งนายกฯเป็นใครไม่ดีใจ ชึ้วิวาทะ "พิธา" ไร้ปัญหาทำงานร่วมปชน.

นายกฯ ลั่น จากบ๊วยสู่ที่ 1 เป็นใครไม่ดีใจ หลัง อีสานโพล เผย ปชช.อยากให้เป็นนายกคะแนนสูงสุดแซง “เท้ง” ชี้ ต้องไม่ทำให้ผิดหวัง เร่ง ลงพื้นที่สร้างความมั่นใจ โต้ “พิธา” ภท.ไม่มีดูดใครเลือกตั้งครั้งก่อน ยันไม่กระทบทำงานร่วม ปชน.
วันนี้ (10ต.ค.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงผลสำรวย อีสานโพล (E-Saan Poll) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำหรับบุคคลที่คนอีสานอยากเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีมากที่สุด เป็นอันดับ 1 ซึ่งมากกว่า
นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน ว่า ตรงนั้นดีใจคืนเดียว และยิ่งคะแนนมาแบบนี้ก็ยิ่งต้องทำให้ความคาดหวังของพี่น้องประชาชนไม่สูญเปล่า และตนรู้สึกดีใจพร้อมถามว่าจากบ๊วยมาเป็นที่หนึ่งเป็นใครไม่ดีใจ
ส่วนในรอบ 4 เดือนนี้พรรคภูมิใจไทยจะทำโพลของตัวเองเลยหรือไม่ นายอนุทิน ชี้มือไปที่ นายชาดา ไทยเศรษฐ์ และนายภราดร ปริศนานันฐกุล รวมถึงคณะที่ยืน ด้านหลังระหว่างที่ให้สัมภาษณ์พร้อมระบุว่า ”นี่คือโพลของผม และโพลรของพวกเราคือการลงพื้นที่ เมื่อลงพื้นที่แบบนี้และมีความเข้าใจชาวบ้านก็ไม่ต้องทำโพล เราต้องทำให้พี่น้องประชาชนมั่นใจในตัวเรา ว่าเราทุ่มเทให้เขาอย่างเต็มที่ จะอยู่ได้ไม่ได้ก็ตรงนี้แหละ“
นายกรัฐมนตรีหลังกล่าวถึงกรณีที่นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์ว่า เป็นพรรคภูมิใจดูด แต่การเลือกตั้งครั้งที่แล้วดูดมาก็ยังแพ้พรรคก้าวไกล พร้อมทั้งกลับว่าการเลือกตั้งครั้งที่แล้วดูดใคร ไม่มีการดูดใคร
ส่วนจากกระทบต่อการทำงานร่วมกันระหว่างพรรคภูมิใจไทยและพรรคประชาชนหรือไม่นายกรัฐมนตรี ปฏิเสธว่า ไม่เคยมีปัญหา เราทำงานกับ สส.พรรคประชาชนอย่างดี มีอะไรหารือกัน และมีเป้าหมายตรงกันเช่นในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญและการพิจารณาพระราชบัญญัติการสะอาดภูมิใจไทยก็ช่วยรักษาเพื่อให้ประชาชนเสนอผ่าน การพิจารณา ซึ่งก็ระบุไว้ใน MOA ว่า หากมีกฎหมายฉบับใดที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนต้องช่วยกันอย่าไปคิดว่าใครเป็นฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลซึ่งเราก็ต้องแสดงท่าทีตรงนี้ให้ชัดเจน