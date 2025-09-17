คนอีสานเห็นด้วย “แพทองธาร” พ้นตำแหน่งนายกฯ ทั้งให้ยกเลิก MOU 43-44 สร้างกำแพงไทย-กัมพูชา

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-อีสานโพล เผยคนอีสานเกินครึ่งเห็นด้วย “แพทองธาร” พ้นตำแหน่งนายกฯ ทั้งเห็นควรยกเลิก MOU ไทย-กัมพูชา ปี 43–44 และสนับสนุนให้สร้างกำแพงชายแดนไทย–กัมพูชา เปิดทางให้จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
อีสานโพล (E-Saan Poll) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง “คนอีสานกับเหตุการณ์สำคัญทางการเมืองช่วงสิงหากันยา 68” พบว่าคนในภาคอีสานส่วนใหญ่เห็นด้วยต่อหลายประเด็นทางการเมืองที่กำลังเป็นกระแส โดยเฉพาะการพ้นตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของนางสาวแพทองธาร ชินวัตร และการยกเลิกบันทึกความเข้าใจ (MOU) ปี 2543 และ 2544 ระหว่างไทยกับกัมพูชา
รศ.ดร.สุทิน เวียนวิวัฒน์ หัวหน้าโครงการอีสานโพล เปิดเผยว่า การสำรวจมีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนความคิดเห็นต่อสถานการณ์และข่าวสารการเมืองสำคัญในช่วงเดือนสิงหาคม–กันยายน 2568 โดยทำการสำรวจระหว่างวันที่ 13–15 กันยายน 2568 กลุ่มตัวอย่างอายุ 18 ปีขึ้นไป 1,058 ราย ครอบคลุม 20 จังหวัดในภาคอีสาน ผลสำรวจประเด็นสำคัญ พบว่ากรณีแพทองธาร ชินวัตร พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี จากคดีคลิปเสียง ร้อยละ 51.6 ระบุพอใจ/เห็นด้วย ขณะที่ร้อยละ 27.2 เฉยๆ และร้อยละ 21.2 ไม่พอใจ/ไม่เห็นด้วย
การโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี พรรคประชาชนเสนอเงื่อนไขยุบสภาภายใน 4 เดือน ทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญ และไม่ร่วมรัฐบาล ร้อยละ 46.1 ระบุเฉยๆ ร้อยละ 43.8 พอใจ/เห็นด้วย และร้อยละ 10.1 ไม่พอใจ/ไม่เห็นด้วย ขณะที่การโหวตให้นายอนุทิน ชาญวีรกุล เป็นนายกรัฐมนตรี ร้อยละ 51.1 เฉยๆ ร้อยละ 30.3 พอใจ/เห็นด้วย และร้อยละ 18.6 ไม่พอใจ/ไม่เห็นด้วย
ส่วนคดีทักษิณ ชินวัตร รับโทษจำคุก 1 ปี จากคดีชั้น 14 ร้อยละ 44.4 รู้สึกเฉยๆ ร้อยละ 44.2 พอใจ/เห็นด้วย และร้อยละ 11.4 ไม่พอใจ/ไม่เห็นด้วย ต่อข้อถามในโครงการคนละครึ่งของรัฐบาลอนุทิน ได้รับเสียงสนับสนุนสูงสุด ร้อยละ 49.4 พอใจ/เห็นด้วย รองลงมาร้อยละ 39.8 รู้สึกเฉยๆ และร้อยละ 10.8 ไม่พอใจ/ไม่เห็นด้วย
รศ.ดร.สุทิน กล่าวถึงนโยบายชายแดนและรัฐธรรมนูญ พบว่า MOU ปี 2543 และ 2544 ไทย–กัมพูชา ร้อยละ 61.0 เห็นว่าควรยกเลิก ร้อยละ 18.5 ให้ศึกษาก่อน และร้อยละ 9.7 ไม่ควรยกเลิก ส่วนการสร้างกำแพงแนวชายแดนไทย–กัมพูชา ร้อยละ 59.6 เห็นด้วย ขณะที่ร้อยละ 24.8 เห็นว่าควรศึกษาให้รอบคอบ และร้อยละ 14.0 ไม่เห็นด้วย ส่วนเปิดด่านชายแดนไทย–กัมพูชา ร้อยละ 68.3 เห็นว่าควรรอดูสถานการณ์ก่อน ร้อยละ 23.5 ต้องการให้เปิดทันที และร้อยละ 8.2 มีความเห็นอื่นๆ
ขณะที่การแก้รัฐธรรมนูญ มาตรา 15 เพื่อเปิดทางเลือกตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญโดยประชาชน ร้อยละ 54.5 เห็นว่าควรแก้ ขณะที่ร้อยละ 35.3 ไม่เห็นด้วย และร้อยละ 10.2 มีความเห็นอื่นๆ, การทำประชามติว่าควรมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ ร้อยละ 55.6 เห็นว่าควรจัดทำใหม่ ร้อยละ 32.9 ไม่เห็นควร และร้อยละ 11.5 มีความเห็นอื่นๆ
ขณะเดียวกัน ประเด็นการเมืองที่เกี่ยวกับท่าทีของพรรคประชาชน หากพรรคเพื่อไทยยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีในเดือนกันยายน–ตุลาคมนี้ พบว่า ร้อยละ 52.3 เห็นว่าควรช่วยรัฐบาลทำงานต่อ แต่เสี่ยงขาดกลไกกดดันให้ยุบสภา ขณะที่ร้อยละ 47.2 เห็นว่าไม่ควรช่วยเพื่อให้เกิดการยุบสภาโดยเร็ว และร้อยละ 0.5 มีความเห็นอื่นๆ
ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า ผลสำรวจดังกล่าวสะท้อนว่าคนอีสานมีท่าทีต่อประเด็นการเมืองอย่างหลากหลาย โดยภาพรวมเห็นควรยกเลิก MOU ไทย–กัมพูชา สนับสนุนการสร้างกำแพงแนวชายแดน และเปิดทางให้จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ขณะเดียวกันยังมีความก้ำกึ่งต่อบทบาทของพรรคประชาชนว่าจะร่วมประคองรัฐบาลหรือไม่ในช่วงสถานการณ์การเมืองที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างเข้มข้น