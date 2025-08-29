วอร์รูม "ภูมิใจไทย" เกาะติดศาล รธน.วินิจฉัยคดี "อิ๊งค์" โฆษกยันแค่สังเกตการณ์ หากรอดชงซักฟอกในสภาฯ ต่อ

วอร์รูม "ภูมิใจไทย" เกาะติด คำวินิจฉัยศาล รธน.คดีคลิปเสียง โฆษกพรรคเผยแค่สังเกตการณ์เหมือนพรรคอื่น แต่หากรอด ชงซักฟอกตาม ม.151-152 ต่อ ดับกระแสร้อน “เสี่ยหนู” เดินสายกินข้าวปูทางนายกฯ บอกไม่น่าแปลก เพราะมีคนรู้จักเยอะ
วันนี้(29 ส.ค.) บรรยากาศที่พรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย พร้อมกรรมการบริหารพรรค สส.พรรค นัดหมายรวมกันที่พรรคภูมิใจไทย เพื่อเกาะติดฟังคำวินิจฉัยคดีคลิปเสียงสนทนา ระหว่าง น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และสมเด็จฮุน เซน เพื่อกำหนดทิศทาง ของพรรคต่อไป ไม่ว่านางสาวแพทองธาร ชินวัตร จะรอดหรือไม่รอด โดยล่าสุด เริ่มมีสส.และกรรมการบริหารพรรค ทยอยเดินทางเข้ามาพรรคแล้ว
ด้านน.ส.แนน บุณย์ธิดา สมชัย สส.อุบลราชธานี พรรคภูมิใจไทย ในฐานะโฆษกพรรคภูมิใจไทย เปิดเผยว่า วันนี้ที่มาปักหลักอยู่ที่พรรคภูมิใจไทยนั้น ไม่ได้มีเป้าหมายอะไร เพียงแต่มาร่วมสังเกตการณ์ ซึ่งก็ไม่ได้มีแค่เพียงพรรคภูมิใจไทยเพียงอย่างเดียว แต่มีพรรคอื่นๆด้วยเช่นเดียวกัน
เมื่อถามว่าหากผลคำวินิจฉัยของศาล รัฐธรรมนูญ ออกมาเป็นลบ ต่อนายกรัฐมนตรีท่าทีของพรรคภูมิใจไทยจะเป็นอย่างไรต่อไปนั้น น.ส.แนน ระบุว่า เรื่องนี้ขอให้เราได้มีเวลาได้พูดคุยกันอีกรอบ และเราคงไม่คิดไปล่วงหน้าก่อนว่าอะไรจะเกิดขึ้น ขณะนี้เราก็รอสถานการณ์เหมือนทุกพรรคการเมืองตอนนี้
ส่วนตอนนี้ที่มีการตีความเรื่องที่ นายอนุทิน ชาญวีรกุล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยถึงท่าทีการเดินสาย มีการไปทานข้าวหน้าไก่และพบปะกับ พลเอก ประวิตรวงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ว่า ถือเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนต่อไปหรือไม่นั้น น.ส.แนน เผยว่า นายอนุทินนั้น มีเพื่อนพี่น้องคนรู้จักเยอะมาก การที่ไปทานข้าวกับใครก็ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจอะไรและ หากติดตามเพจของนายอนุทินก็จะเห็นว่านายอนุทินก็โพสต์อยู่ตลอดว่า เจ้าตัวทำอะไร จึงมองว่าไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจอะไร
เมื่อถามต่อว่าตอนนี้พรรค ภูมิใจไทย เป็นฝ่ายค้านแต่ถ้ามีเหตุทางการเมืองยืนยันได้หรือไม่ว่าทางพรรคภูมิใจไทยเราต่อติดกับพรรคร่วมอื่น น.ส.แนน ระบุว่า เราไม่ขอให้ความเห็นอะไรที่เป็นเรื่องในอนาคตเพราะไม่ว่าอะไรก็ตาม ต้องดูสถานการณ์ของวันนี้จนกว่าจะมีคำตัดสินของศาลที่ชัดเจนและเราจะเดินหน้าอะไรอย่างไรต่อไปค่อยว่ากันอีกที แต่ในส่วนของที่ได้มีการให้สัมภาษณ์ไปหลายรอบแล้วว่า ถ้าในกรณีที่คำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญเป็นบวกกับนายกรัฐมนตรีทางพรรคภูมิใจไทยก็ยังยืนยันทำหน้าที่ในส่วนของนิติบัญญัติ ต่อไปเหมือนเดิมเพราะสภาก็ยังอยู่ไม่มีปัญหาอะไรในส่วนของสภาอยู่แล้ว
ทั้งนี้ น.ส.แนน กล่าวต่อว่า ตนเคยให้สัมภาษณ์ก่อนสมัยเปิดการประชุมถ้าตำแหน่งนายกรัฐมนตรียังเป็นนางสาวแพทองธารอยู่และได้กลับมาปฎิบัติหน้าที่เราก็พร้อมที่จะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจทั้งในส่วนของตามรัฐธรรมนูญมาตรา 151 และ 152