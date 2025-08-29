xs
วอร์รูม "ภูมิใจไทย" เกาะติดศาล รธน.วินิจฉัยคดี "อิ๊งค์" โฆษกยันแค่สังเกตการณ์ หากรอดชงซักฟอกในสภาฯ ต่อ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



วอร์รูม "ภูมิใจไทย" เกาะติด คำวินิจฉัยศาล รธน.คดีคลิปเสียง โฆษกพรรคเผยแค่สังเกตการณ์เหมือนพรรคอื่น แต่หากรอด ชงซักฟอกตาม ม.151-152 ต่อ ดับกระแสร้อน “เสี่ยหนู” เดินสายกินข้าวปูทางนายกฯ บอกไม่น่าแปลก เพราะมีคนรู้จักเยอะ

วันนี้(29 ส.ค.) บรรยากาศที่พรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน​ ชาญ​วี​รกูล​ ​หัวหน้า​พรรค​ภูมิใจ​ไทย​ พร้อมกรรมการบริหารพรรค​ สส.พรรค​ นัดหมายรวมกันที่พรรคภูมิใจ​ไทย​ เพื่อ​เกาะติดฟังคำวินิจฉัยคดีคลิปเสียงสนทนา ระหว่าง​ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และสมเด็จฮุน เซน​ เพื่อกำหนดทิศทาง ของพรรคต่อไป​ ไม่ว่านางสาวแพทองธาร​ ชินวัตร​ จะรอดหรือไม่รอด​ โดยล่าสุด​ เริ่มมี​สส.และกรรมการบริหารพรรค​ ทยอยเดินทางเข้ามาพรรคแล้ว​

ด้านน.ส.แนน บุณย์ธิดา สมชัย สส.อุบลราชธานี พรรคภูมิใจไทย ในฐานะโฆษกพรรคภูมิใจไทย เปิดเผยว่า วันนี้ที่มาปักหลักอยู่ที่พรรคภูมิใจไทยนั้น ไม่ได้มีเป้าหมายอะไร เพียงแต่มาร่วมสังเกตการณ์ ซึ่งก็ไม่ได้มีแค่เพียงพรรคภูมิใจไทยเพียงอย่างเดียว แต่มีพรรคอื่นๆด้วยเช่นเดียวกัน

เมื่อถามว่าหากผลคำวินิจฉัยของศาล รัฐธรรมนูญ ออกมาเป็นลบ ต่อนายกรัฐมนตรีท่าทีของพรรคภูมิใจไทยจะเป็นอย่างไรต่อไปนั้น น.ส.แนน ระบุว่า เรื่องนี้ขอให้เราได้มีเวลาได้พูดคุยกันอีกรอบ และเราคงไม่คิดไปล่วงหน้าก่อนว่าอะไรจะเกิดขึ้น ขณะนี้เราก็รอสถานการณ์เหมือนทุกพรรคการเมืองตอนนี้

ส่วนตอนนี้ที่มีการตีความเรื่องที่ นายอนุทิน ชาญวีรกุล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยถึงท่าทีการเดินสาย มีการไปทานข้าวหน้าไก่และพบปะกับ พลเอก ประวิตรวงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ว่า ถือเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนต่อไปหรือไม่นั้น น.ส.แนน เผยว่า นายอนุทินนั้น มีเพื่อนพี่น้องคนรู้จักเยอะมาก การที่ไปทานข้าวกับใครก็ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจอะไรและ หากติดตามเพจของนายอนุทินก็จะเห็นว่านายอนุทินก็โพสต์อยู่ตลอดว่า เจ้าตัวทำอะไร จึงมองว่าไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจอะไร

เมื่อถามต่อว่าตอนนี้พรรค ภูมิใจไทย เป็นฝ่ายค้านแต่ถ้ามีเหตุทางการเมืองยืนยันได้หรือไม่ว่าทางพรรคภูมิใจไทยเราต่อติดกับพรรคร่วมอื่น น.ส.แนน ระบุว่า เราไม่ขอให้ความเห็นอะไรที่เป็นเรื่องในอนาคตเพราะไม่ว่าอะไรก็ตาม ต้องดูสถานการณ์ของวันนี้จนกว่าจะมีคำตัดสินของศาลที่ชัดเจนและเราจะเดินหน้าอะไรอย่างไรต่อไปค่อยว่ากันอีกที แต่ในส่วนของที่ได้มีการให้สัมภาษณ์ไปหลายรอบแล้วว่า ถ้าในกรณีที่คำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญเป็นบวกกับนายกรัฐมนตรีทางพรรคภูมิใจไทยก็ยังยืนยันทำหน้าที่ในส่วนของนิติบัญญัติ ต่อไปเหมือนเดิมเพราะสภาก็ยังอยู่ไม่มีปัญหาอะไรในส่วนของสภาอยู่แล้ว

ทั้งนี้ น.ส.แนน กล่าวต่อว่า ตนเคยให้สัมภาษณ์ก่อนสมัยเปิดการประชุมถ้าตำแหน่งนายกรัฐมนตรียังเป็นนางสาวแพทองธารอยู่และได้กลับมาปฎิบัติหน้าที่เราก็พร้อมที่จะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจทั้งในส่วนของตามรัฐธรรมนูญมาตรา 151 และ 152

