“สงคราม” แนะ “อนุทิน” อย่าตั้ง รมต.ต่างตอบแทน จี้ "เท้ง" ตอบ หาก ภท.ไม่ยุบสภาใน 4 เดือนจะทำอย่างไร

“สงคราม” แนะ “อนุทิน” อย่าทำเสียของตั้งรัฐมนตรีต่างตอบแทน จี้ “ณัฐพงษ์” ตอบหาก “ภูมิใจไทย” พลิ้วไม่แก้รธน.ยืดอายุรัฐบาลมากกว่า 4 เดือนจะทำเช่นไร
วันที่ 9 กันยายน 2568 นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ อดีตที่ปรึกษานางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า กรณีที่นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน ออกมาวิพากษ์วิจารณ์พรรคเพื่อไทย หากพรรคเพื่อไทยยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล เพื่อการตรวจสอบรัฐบาล หรือล้างแค้นกันทางการเมือง ขอยืนยันว่าพรรคเพื่อไทยทำงานการเมืองมานานการดำเนินการต่างๆ เป็นไปตามกรอบรัฐธรรมนูญ เมื่อทำหน้าที่ฝ่ายค้านก็ต้องตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลเป็นไปตามกลไกรัฐสภาไม่มีอะไรแอบแฝง
นายสงคราม กล่าวด้วยว่า อยากถามว่าพรรคประชาชนจะวางตำแหน่งพรรคตัวเองอย่างไร เมื่อพรรคประชาชนทำลายหลักการของรัฐสภาเองกับมือ การอุ้มพรรคภูมิใจไทยมาเป็นรัฐบาลแล้วประกาศตัวเป็นฝ่ายค้านไม่เคยมีในประวัติศาสตร์การเมือง เมื่อมีการตรวจสอบรัฐบาลจะกล้าตรวจสอบหรือไม่
นอกจากนี้หากเกิดพรรคภูมิใจไทยบิดพลิ้วข้อตกลงเช่นการยืดอายุรัฐบาลหรือไม่แก้ไขรัฐธรรมนูญที่พรรคภูมิใจไทยค้านแก้ไขมาตลอด พรรคประชาชนจะทำอย่างไร
“การจัดตั้งคณะรัฐมนตรีของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ขอให้ตั้งคนที่เข้ามาทำงานเพื่อประเทศชาติและประชาชนอย่างจริงใจ ไม่ตั้งรัฐมนตรีต่างตอบแทน หรือจัดสรรเก้าอี้รัฐมนตรีให้กับพรรคร่วมรัฐบาลตามจำนวน สส.ที่มีอยู่ หากเป็นเช่นนั้นก็เสียของ เพราะแสดงเจตนาชัดเจนว่าอยากอยู่ยาวไม่ได้อยากยุบสภาตามที่มีการประกาศไว้อย่างแน่นอน” นายสงคราม กล่าว